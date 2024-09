George Russell wist op de valreep nog een podium te bemachtigen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat het team zich "niet voor de gek houdt" dat dit resultaat verdiend was. Russell stond vijfde na het inhalen van Max Verstappen, maar werd onverwachts gepromoveerd naar het podium toen zowel Sergio Perez als Carlos Sainz Jr. een einde maakten aan hun race.

Het is vergelijkbaar met de Grand Prix van Oostenrijk, toen Russell plotseling eerste stond na een touch tussen leiders Verstappen en Lando Norris, die beiden schade opliepen. Russell was - vrij letterlijk - de lachende derde, en won zo de race. Daar tegenover staat de Grand Prix van België, toen Russell won en Mercedes één-twee over de finish kwam, maar Russell na de race werd gediskwalificeerd. De Brit is na zijn derde plek in Azerbeidzjan naar zevende gestegen in het klassement. Hij staat evenveel punten als Perez, maar heeft één zege geboekt in 2024, en de Mexicaan voorlopig nog geen één.

Op pace P5 in Bakoe

De crash gaf niet alleen een podium aan Mercedes, maar ook twee punten aan Lewis Hamilton, die van elfde naar negende ging. Het team scoorde dus 17 punten in Bakoe, maar blijft achteraf nuchter over het resultaat. “Een podium behalen en als derde finishen is beter dan we hadden verwacht, maar we houden onszelf niet voor de gek. Op pace waren we vandaag P5”, aldus Toto Wolff. “We zullen de race en het weekend in zijn geheel analyseren. De tweede helft van onze grand prix op de harde band was veelbelovend. George wist de temperaturen onder controle te houden en nadat hij in het begin van de stint binnen zijn limiet had gereden, was hij in staat om in de slotfase een sterke pace te bieden.”

