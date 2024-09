Russell bovenaan in rommelige derde training in Bakoe, Verstappen buiten de top vier

George Russell heeft de laatste vrije training in Bakoe als snelste afgesloten. Charles Leclerc wist de tweede tijd te rijden en Lando Norris stond nadat de vlag was gevallen als derde op de tijdenlijst. Max Verstappen, die moest uiteindelijk genoegen nemen met P5. Door de vele gele vlaggen en uiteindelijk twee rode vlaggen, was het toch wel een rommelige laatste training in Bakoe.

Het laatste uurtje aan training begon om klokslag 12:30 uur lokale tijd. Verstappen was tijdens de eerste training de snelste, Leclerc was dat tijdens de tweede sessie. Voordat de derde vrije training van start ging, ging het nog even druppelen in Bakoe, maar die buien werden niet doorgezet tijdens de oefensessie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ferrari ontwikkelt eigen flexiwing en onthult introductiedatum'

Rustige openingsfase onderbroken door rode vlag

Aan het begin van de training was het weliswaar droog, maar de bewolkte lucht hing nog altijd rondom het Baku City Circuit. Verstappen was in de openingsminuten als één van de eerste de baan opgereden, samen met teamgenoot Pérez. De Mexicaan meldde dat de baan nog wat vochtig aanvoelde en ging na zijn installatierondje direct weer naar binnen, net als Verstappen. Na zo'n twaalf minuten was het Norris die voor het eerst aan ging zetten voor een snel rondje op de rode banden, maar precies op dat moment stond de Alpine van Esteban Ocon stil in de laatste sector. De Fransman meldde problemen en de wedstrijdleiding zwaaide met de rode vlag om de Franse bolide van de baan te halen.

🔴 RED FLAG! 🔴



No sooner had cars started to venture out on track, than Ocon's Alpine has stopped with a problem 😔#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wUA7Lwbq37 — Formula 1 (@F1) September 14, 2024

Kwalificatiesimulaties

Met nog 36 minuten te gaan werd de baan weer vrijgegeven en voor het stoplicht stonden er toch wel een flink aantal auto's klaar. Piastri gaf aan dat er toch wel wat druppeltjes te bespeuren waren, maar met een 1:45.476 sprong hij naar de eerste positie. Die plek werd enkele seconden daarna overgenomen door Verstappen die een 1:45.209 wist te rijden en Sainz sloot op P2 aan. Pérez zat er met een achterstand van twee tienden op de tijd van Verstappen op P3 ook goed bij. Albon liet zien dat de omstandigheden beter werden, want hij sprong even later naar P1 en teamgenoot Colapinto sloot op acht tienden aan.

De coureurs waren hun programma's aan het afwerken, maar met nog 26 minuten te gaan was het Oliver Bearman die de eerste bocht niet haalde en de ophanging van zijn linker band afbrak bij het raken van de TECPRO-barriere. Daardoor werd voor de tweede keer code rood uitgevaardigd door de FIA.

🔴 RED FLAG! 🔴



Ollie Bearman skates wide at the first corner and clatters the Haas into the barrier.



"I'm such an idiot." 📻#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QZkVX2DssR — Formula 1 (@F1) September 14, 2024

Tijden ging rap naar beneden in slotfase

Met nog iets meer dan twintig minuten te gaan werd de baan wederom vrijgegeven voor de laatste trainingstijd. Aan de RB20 van Verstappen werd ondertussen gesleuteld, veel monteurs waren bezig met de ophanging van de drievoudig kampioen. Norris pakte op dat moment met een 1:44.226 de snelste tijd over, die even later weer in handen van Leclerc kwam. Verstappen was ook aan het aanzetten, maar met een 1:43.584 kwam hij iets meer dan een tiende tekort op de tijd van de Monegask. Teamgenoot Pérez nam even later de koppositie over met een 1:43.389. Daar werd door Piastri nog eens zes tienden vanaf gesnoept en de Australiër sprong met een 1:42.749 naar de snelste tijd.

De tijden gingen in de absolute slotfase nog verder naar beneden. Leclerc nestelde zichzelf op P1 met een 1:42.564 en Verstappen was op dat moment met een gebruikt setje softs naar buiten gereden en wist uiteindelijk met een 1:42.864 naar de derde plek te springen. Uiteindelijk was het Russell die met een 1:42.514 de snelste was tijdens VT3, Leclerc gaf slecht dertien duizendsten toe op de tijd van de Mercedes-coureur en Norris bezette op iets meer dan twee tienden de derde plek. Verstappen kwam uiteindelijk 35 honderdsten tekort en moest genoegen nemen met P5.

Gerelateerd