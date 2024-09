Helmut Marko heeft door de jaren heen in de Formule 1 natuurlijk veel grote talenten weten te ontdekken, al is zijn grootste succesverhaal natuurlijk Max Verstappen. De Oostenrijkse ontdekker van de Nederlander vertelt over de eerste momenten in de jonge carrière van de Limburger.

Marko is één van de grote motoren achter het Red Bull Racing-project en de man die Max Verstappen naar de Formule 1 bracht. Marko is al tijden lang de adviseur van het energiedrankjesteam en de man uit Graz speelt dan ook een belangrijke rol in alles wat er achter de schermen gebeurt bij het team van Verstappen. Hij wordt met zijn 81 jaar op de teller natuurlijk ook een dagje ouder, al weerhoudt hem dat er niet van om de hele wereld over te vliegen voor zijn geliefde Red Bull. Inmiddels valt de coryfee niet meer weg te denken uit de Milton Keynes-formatie en heeft hij door de jaren heen een vrachtlading aan talenten weten te ontdekken.

Vijftienjarige Verstappen

Zo wisten namen als Sebastian Vettel, Alex Albon, Daniel Ricciardo en dus Verstappen het tot de hoofdmacht van Red Bull te schoppen met de nodige mooie resultaten. Laatstgenoemde coureurs is mogelijk het grootste succesverhaal van de Oostenrijker en hij blikt bij de Inside Line F1-podcast terug op het moment dat hij binnenkwam bij het team: "Verstappen was vijftien jaar oud toen we hem contracteerden. Hij was zestien tijdens zijn eerste rit op Suzuka. Suzuka is één van de meest uitdagende circuits in de oude stijl. We kregen veel kritiek. 'Gevaarlijk met een jonge gast en bla bla bla'. Nu hebben ze helaas de regels veranderd."

De nodige ongelukjes

De Red Bull-adviseur vervolgt: "Ik heb voor bijna twee uur gezeten met Max en voor mij zat een hele volwassen kerel in een jong lichaam. Zijn visie van wat hij wilde en hoe hij dat wilde bereiken, was overduidelijk. Voor mij was het dus geen risico om hem in een Formule 1-auto te zetten. Ja, er zijn wat ongelukjes gebeurd. Maar bijna iedereen die begint heeft de nodige incidenten", zo besluit Marko over de eerste jaren van Verstappen in de koningsklasse.

