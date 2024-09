Voor de organisatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan is het nog even wennen aan het vertrek van Logan Sargeant bij Williams. Dit weekend vindt de stratenrace in Bakoe plaats en de 23-jarige Amerikaan pronkt nog altijd op de vlaggen richting de baan.

Voor Sargeant kwam het Formule 1-avontuur ten einde na de Grand Prix van Nederland. Dat had alles te maken met de klapper van de Amerikaanse coureur tijdens de derde vrije training in dat weekend. Sargeant was sinds zijn debuut in 2023 wel vaker betrokken bij enkele klappers en voor teambaas James Vowles was de maat dan ook vol, na de race in Zandvoort. Williams-junior Franco Colapinto is als vervanger naar voren geschoven, maar wellicht dat de organisatie in Bakoe die wisseling nog niet heeft doorgekregen.

GP van Azerbeidzjan promoot Sargeant

In Monza had de organisatie ook moeite met de wisseling, want op het pitbord boven de pitbox hing niet de naam van Colapinto, maar van Colopinto. Dat foutje werd snel hersteld, maar in Bakoe gaat de organisatie er vanuit dat Sargeant nog komt opdraven.

Azerbaijan didn't get the memo pic.twitter.com/ejnfzUgwas — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) September 8, 2024

