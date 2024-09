Red Bull Racing lijkt flink bezig te zijn met het klaarstomen van Liam Lawson voor een zitje bij het team. Op dinsdag mocht de Nieuw-Zeelander opnieuw instappen in de RB20 om tijdens de Pirelli-test op Monza te rijden. Opmerkelijk: ook op woensdag mag hij weer instappen, ditmaal in de Racing Bulls-bolide.

De dagen van Daniel Ricciardo beginnen toch ook langzaam maar zeker te tellen. De Australiër tikt sinds vorige maand de 35 jaar aan en daarmee is het toch ook opvallend dat hij met zijn leeftijd een plekje bezet blijft houden in een team dat zich toch jarenlang als opleidingsteam geprofileerd heeft. Het is ook tegen het zere been van Marko, die - zo is algemeen bekend - een fan is van Lawson. Bovendien is er het feit dat hij vindt dat sommige uitgerangeerde coureurs stoeltjes bezet houden tegenover jonge talenten die graag de stap naar de koningsklasse willen maken. Die opmerking maakte hij recent nog in de media en dat strookt dan weer niet met de werkwijze die zijn eigen team momenteel uitvoert.

Artikel gaat verder onder video

Tweemaal in actie

Daarna liet Marko weten dat we in september meer gaan horen over de toekomst van Lawson en het lijkt steeds aannemelijker dat we de jonge rijder volgend jaar terug gaan zien op de grid. Op dinsdag was hij in Monza aanwezig om daar het in het kader van de Pirelli-bandentests de nodige rondjes te rijden en Lawson wist maar liefst 104 rondjes op het circuit van de afgelopen Grand Prix te rijden. Dat deed hij met een beste tijd van 1:22.126, waarmee hij een stuk langzamer was dan de andere coureur die in actie kwam: George Russell. De Britse Mercedes-rijder kwam in 127 rondes een 1:20.747 op de klokken. Op woensdag komt Lawson zoals gezegd nogmaals in actie, ditmaal in de Racing Bulls-bolide.

Liam Lawson reed vandaag 104 rondjes op Monza in de RB20 . Bandentesten voor Pirelli voor 2025. Meer kilometers morgen voor hem maar dan in de Vcarb. pic.twitter.com/knmPwoFCjo — Olav Mol®️ (@Olav_Mol) September 3, 2024

Gerelateerd