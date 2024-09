Martin Brundle begrijpt niet waar de plotselinge neerwaartse spiraal bij Red Bull Racing vandaan komt. De voormalig Formule 1-coureur zag Max Verstappen en Segio Pérez in die volgorde zesde en achtste worden in de Grand Prix van Italië, en noemt het allemaal "iets te vreemd."

Het seizoen is compleet omgeslagen voor Red Bull Racing. De formatie uit Milton Keynes begon de huidige campagne in de Formule 1 opnieuw dominant, waarna een herhaling van het 2023-seizoen in eerste instantie voor handen leek. De performance is echter langzaam weggezakt bij de Oostenrijkse renstal. De RB20 heeft balansproblemen en de laatste overwinning dateert inmiddels van 23 juni. Toen kwam Max Verstappen in Barcelona als eerste over de streep. De voorsprong in het constructeurskampioenschap bedraagt nog slechts acht punten op McLaren, waar Verstappen in het wereldkampioenschap nog 62 punten voor Lando Norris staat.

Zesde en achtste plek Red Bull Racing

"Red Bull liet Max Verstappen en Sergio Pérez op de harde band starten, nadat ze zich als zevende en achtste hadden gekwalificeerd", schrijft Martin Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Gezien in de kop van het veld onderling gevochten werd en de banden opgerookt werden, leek dit een slimme zet. Helemaal gezien het uitblijven van een safety car. Maar twee moeizame pitstops in respectievelijk ronde 22 en 22, een slechte race pace daarna en de keuze om voor een tweestopper te gaan, verdoemde Red Bull tot de zesde en achtste plek."

'Iets te vreemd'

De voormalig Formule 1-coureur en inmiddels verslaggever, kan zijn vinger maar moeilijk leggen op waar het plotseling is misgegaan voor Red Bull Racing: "Max noemde de auto na afloop een "monster" en het is allemaal iets te vreemd. Ze domineerden in het begin van het seizoen en afgelopen jaar won Max in Monza zonder moeite zijn tiende race op rij. Dit jaar eindigde hij 38 seconden achter de winnaar."

