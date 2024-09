Lewis Hamilton zal volgend seizoen de overstap maken naar Ferrari en voor de tifosi bij de F1 Grand Prix van Italië was zijn populariteit al goed te merken. Zo was er een marshal die lange tijd achter de vrachtwagen aan rende waar de zevenvoudig wereldkampioen op stond om diens handtekening te scoren.

Hamilton maakte een kleurloze wedstrijd mee op het Autodromo Nazionale Monza. McLaren, Ferrari en Mercedes zaten ontzettend dichtbij elkaar in de kwalificatie. Hamilton moest genoegen nemen met de zesde plek op de startgrid, nadat hij slechts 0.186 seconden langzamer was dan de poletijd van Lando Norris. Charles Leclerc pakte de overwinning door een éénstopper te doen. McLaren reed naar een dubbelpodium met Oscar Piastri en Lando Norris. Carlos Sainz zat ook op een éénstopper, maar werd door de papajakleurige bolides opgeslokt. Hamilton completeerde de top vijf met een flinke voorsprong op Max Verstappen en teamgenoot George Russell, die zijn kansen had verspild door zijn voorvleugel te beschadigen op het achterwiel van de Red Bull van Verstappen.

Mooi moment tussen Lewis en marshal

"Het enige positieve dat we uit dit weekend kunnen meenemen is dat we betrouwbaar zijn, maar dat heeft iedereen om ons heen ook," legde Hamilton uit tegenover Sky Sports F1. "Uiteindelijk hadden we de snelheid vandaag gewoon niet. Ik weet niet precies waarom. Zelfs als ik een stuk verder vooraan was gestart, dan hadden de Ferrari's mij alsnog ingehaald. Ze hadden simpelweg meer snelheid dan ons, maar ze hadden ook updates meegenomen en wij niet."

De Brit was vóór de Grand Prix in een veel betere stemming. Tijdens de parade, wanneer alle Formule 1-coureurs achterop een vrachtwagen staan voor een rondje over het circuit, was hij volop aan het zwaaien en zelf ook alles aan het filmen. Voor de Parabolica zag hij dat een marshal de achtervolging had ingezet. Die wilde maar al te graag de handtekening van Hamilton. De Mercedes-rijder legde zijn camera weg, pakte het petje en zette zijn handtekening erop. De marshal en Hamilton schudden elkaar vervolgens nog de hand. Een mooi moment, zeker in aanloop naar de aankomende transfer naar Ferrari.

