Kevin Magnussen heeft na de F1 Grand Prix van Italië een schorsing van de FIA gekregen, omdat hij zijn twaalfde penaltypunt heeft verzameld. De vraag is nu wie tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn vervanger gaat zijn.

Magnussen kreeg na de race in Monza zijn penalty omdat hij Pierre Gasly had geraakt bij een inhaalactie. Daar kreeg hij, naast tien seconden, ook twee strafpunten voor. Nadat hij in Miami al vijf strafpunten had verzameld, drie tijdens de sprintrace en twee tijdens de race, is hij nu aangekomen op het aantal van twaalf strafpunten. Alhoewel die strafpunten vanaf Singapore weer weg zullen zijn, is Magnussen dus wel geschorst voor het weekend in Azerbeidzjan.

Wie wordt de vervanger van Magnussen in Bakoe?

De vraag is dan: wie gaat Magnussen vervangen voor de race Azerbeidzjan. De meest logische keuze is Oliver Bearman. Bearman reed begin dit jaar al namens Ferrari een raceweekend als vervanger van Carlos Sainz, terwijl hij dit jaar en vorig jaar ook al wat vrije trainingen heeft gereden voor het team van Haas. Tevens is Bearman al bevestigd als coureur voor volgend jaar naast Esteban Ocon, dus Beaman zou voor over twee weken een logische tijdelijke vervanger van Magnussen zijn. Een andere optie is eventueel Robert Shwartzman, die ook al wat VT1-sessies in F1 heeft gereden en tevens onderdeel is van de Ferrari Academy. Toch lijkt Bearman de meest vanzelfsprekende optie te zijn.

