Max Verstappen heeft uitleg gegeven over zijn bijzondere boardradio richting Red Bull Racing tijdens de F1 Grand Prix van Italië. De Nederlander had het, op zijn zachtst gezegd, niet naar zijn zin tijdens de race in Monza.

Verstappen kende een vrij moeizaam weekend, iets wat in de uitslag tijdens zowel de kwalificatie als de race terug te zien is. Verstappen werd zevende tijdens de kwalificatie en kon tijdens de race niet verder komen dan P6. Zelfs Lewis Hamilton inhalen op mediums terwijl de Brit op oudere hards reed, bleek niet mogelijk te zijn. Charles Leclerc won de race, voor Oscar Piastri en Lando Norris.

Verstappen uit frustratie via boardradio

Eerder stelde Verstappen al dat hij een groot deel van de race reed met een batterij die niet op volle toeren kon draaien. "Het grootste gedeelte van de race hebben we ook met minder vermogen moeten rijden, omdat we problemen hadden. Eigenlijk ging niks goed." Dit leverde ook een paar boardradio's op, waaronder een bijzondere aan het einde van de race waarin hij vroeg of het team - ondanks de slechte periode waar het team zich in bevindt - wel scherp wil blijven.

Verstappen legt boardradio uit

Tegenover Viaplay zegt Verstappen dat de situatie van de batterij de achterliggende reden van de boardradio was. "In de race was mijn batterij [van de auto] leeg na mijn gevecht met Norris. Daardoor moest ik naar een lagere stand, maar op een gegeven moment moeten ze mij wel weer vertellen wanneer ik weer naar de snelle stand kan gaan Toen vroeg ik: 'kan ik terug?' Toen zeiden ze 'o ja dat kan.' Dan denk ik wel van 'ja wat is dat, jullie hebben toch de data wanneer we terug kunnen?' Dat moet ik toch niet hoeven vragen? Daar moet je bovenop zitten, anders kan ik beter thuis blijven."

