Max Verstappen is allesbehalve te spreken over alles wat Red Bull Racing heeft gedaan tijdens de F1 Grand Prix van Italië. Daarnaast is de Nederlander duidelijk: met de huidige auto gaat Red Bull in 2024 geen race meer winnen.

Bij Viaplay laat Verstappen merken dat de RB20 niet snel genoeg was en dat hij vooral de schade moest beperken. "Ten opzichte van de rest, absoluut. Het was natuurlijk weer een vrij dramatische race van onze kant. Ik vond de strategie niks, de pitstop was natuurlijk ook helemaal kloten. Het grootste gedeelte van de race hebben we ook met minder vermogen moeten rijden, omdat we problemen hadden. Eigenlijk ging niks goed."

Verstappen over strategie Red Bull in Monza

Verstappen en Red Bull gingen voor een tweestopper, terwijl Ferrari uiteindelijk met een eenstopper de race won. Verstappen was niet blij met de strategie. "Waar wij reden maakt het niks uit, zeker als we nog zo'n matige pitstop maken. Toch: als we een eenstopper hadden gemaakt, was het resultaat hetzelfde geweest. Dan had je er echter wel dichter in de buurt van gereden. Je moet altijd de beste race proberen te rijden, en dat was met een tweestopper zeker niet het geval." Ook in de laatste stint kon hij het gat met Hamilton niet dichtrijden. "Het gat was nog heel groot en de mediums waren niet de juiste band vandaag. Op de mediums en hards hadden we geen snelheid."

Verstappen over rest van 2024

Verstappen heeft inmiddels zes races op rij niet meer gewonnen, nadat hij begin dit seizoen zo dominant was met Red Bull Racing. Als Verstappen wordt gevraagd welke race hij nog kan winnen dit jaar en zo ja op welk circuit, dan is het antwoord van de Nederlander duidelijk. "Zoals het nu gaat? Geen."

