Max Verstappen en Oscar Piastri mogen zich na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië melden bij de stewards. Hierdoor wordt hun zaterdag nog wat langer dan origineel de bedoeling was.

Voor Verstappen was het een teleurstellende kwalificatie. De Nederlander had het hele weekend al problemen en op zaterdag bleken deze problemen niet ineens verdwenen te zijn. Zeker in Q3 had Verstappen het enorm lastig om een goede ronde te rijden. Een zevende plaats, op ruim een halve seconde van pole was het resultaat. Piastri moest met 0.109 seconden zijn meerderen erkennen in teamgenoot Lando Norris, die pole pakte.

Artikel gaat verder onder video

Incident Verstappen en Piastri

Verstappen werd tijdens de kwalificatie gehinderd door Piastri, die door McLaren niet op een veilige manier uit zijn garage kwam. Hiervoor moeten de twee, met daarnaast een vertegenwoordiger van McLaren en Red Bull, om 18:20 uur naar de stewards. Daarnaast gaat de FIA ook nog een beslissing moeten nemen over incidenten tijdens de derde vrije training waar Franco Colapinto en Sergio Pérez bij betrokken waren. Het ging over het niet volgen van de instructies van de wedstrijdleiding.

Verstappen en Piastri moeten om 18:20 uur naar de stewards na hun incident tijdens de kwalificatie in Monza.#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/5sdKw38A9U — GPFans NL (@GPFansNL) August 31, 2024

Gerelateerd