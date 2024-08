Het is zaterdag, wat betekent dat er een kwalificatie op het programma staat. Het is de zestiende kwalificatie van 2024, ditmaal voor de F1 Grand Prix van Italië. Hoe laat gaan de coureurs proberen pole te veroveren?

De afgelopen twee seizoenen won Max Verstappen de Grand Prix van Italië, waarvan een keer op controversiele wijze achter de safety car. In 2024 heeft Verstappen echter niet meer de snelste auto. Die is in handen van Lando Norris, Oscar Piastri en McLaren. Ook Mercedes heeft flinke stappen gezet, terwijl Verstappen en zijn team nog steeds op zoek zijn naar verbeteringen. Komend weekend in Monza zal het dus zeker niet zo vanzelfsprekend gaan als de voorgaande twee seizoenen het geval was.

Vrijdag in Italië

De vrijdag stond zoals altijd in het teken van de eerste en tweede vrije training, een dag waarop de coureurs aan de baan konden wennen, de teams hun upgrades gingen testen en tevens de setup van de auto konden aanpassen. VT1 bleek voor Andrea Kimi Antonelli geen succes, want hij crashte en creëerde een rode vlag. Verstappen sloot VT1 af op P1, voor Charles Leclerc en Lando Norris. Tijdens VT2 was het Lewis Hamilton die eerste werd, voor Norris en Carlos Sainz. Verstappen werd veertiende.

Hoe laat begint de kwalficatie voor de F1 Grand Prix van Italië?

De coureurs mogen, voordat ze op zaterdag gaan kwalificeren, eerst nog aan de slag met de derde vrije training. Deze training, de laatste test voor de sessies waar het echt om gaat, begint om 12:30 uur en zal een uur duren. Om 16:00 uur begint vervolgens de kwalificatie op Monza. Na 17:00 uur weten we dan of Verstappen vanaf pole gaat beginnen of dat hij deze positie weer af moet staan aan iemand anders.

