Het team van Red Bull Racing gaat in Monza door met het experimenten op de RB20. In Zandvoort kreeg Max Verstappen de oude specificatie, daar waar Serio Pérez het met de nieuwe 'RB20' moest doen, op die manier kon het Oostenrijkse team de verschillen makkelijk aanwijzen. De proef gaat volgens AMuS in Italië een vervolg krijgen.

De renstal uit Milton Keynes begon het jaar nog uiterst dominant. Bij de introductie van de eerste update, in Imola, was het verschil met McLaren echter verdampt. Niet alleen wist McLaren een goede upgrade toe te passen, ergens is Red Bull Racing een verkeerde afslag ingegaan. Het zorgt ervoor dat het team nu zoekende is en met twee verschillende versies van de RB20 de nodige oplossingen probeert te vinden.

Experiment met RB20

Verstappen had in Zandvoort te maken met een wagen waarin onderstuur domineerde. Voor de Nederlander, die vooral van overstuur houdt, was het dan ook een ramp om ermee te racen. Red Bull wil volgens het Duitse medium een stabieler, maar vooral voorspelbaarder platform aanbieden. Daarvoor gaat het in Monza door met het ontwikkelingsprogramma waarbij er deels gebruik gemaakt gaat worden van oudere onderdelen. Het gaat volgens AMuS vooral over de vloer, waarbij Sergio Pérez en Verstappen in Monza met verschillende versies gaan rijden.

