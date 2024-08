Werknemers op de Renault-motorafdeling hebben een brief geschreven aan het Alpine F1 Team in een poging een toekomstige samenwerking met Mercedes stop te zetten. Ze leggen uit zich verraden te voelen door het Franse automerk en ze vinden het onbegrijpelijk dat Alpine de ontwikkeling van de power units zou willen stilleggen.

De Renault-power unit is al jaren de zwakste motor op de grid van de koningsklasse en tegenwoordig is zusterbedrijf Alpine dan ook het enige team dat nog uitkomt met deze krachtbron. Naar verluidt zullen ze daarom vanaf 2026 de motor, versnellingsbak en achterwielophanging kopen van Mercedes. Bruno Famin, die zijn positie als teambaas van Alpine tijdens de zomerstop heeft overhandigd aan Oliver Oakes, vertelde dat als deze plannen worden geaccepteerd door de vertegenwoordiger van de Renault-werknemers, dat Alpine dan power units van een andere leverancier zal moeten kopen, en geeft daarmee dus indirect aan dat het Renault F1-project dan wordt beëindigd. De werknemers in de fabriek net buiten Parijs zouden zich al ziekmelden uit wraak en dreigen met stakingen. Alpine loopt dan het risico om later dit seizoen zelfs Grands Prix te missen, als Renault weigert de motoren van Pierre Gasly en Esteban Ocon te starten. Een brief is een volgende poging om de directie van het Franse team van gedachten te laten veranderen. Een definitief besluit lijkt op 30 september te worden genomen.

Ten dode opgeschreven

"Het management is van plan om te stoppen met het 2026-project in Viry-Châtillon," zo is er geschreven in een brief van de werknemers van de sociale en economische raad van Alpine, bemachtigd door Autosport. "Ze kiezen er liever voor om een motor te kopen, waarschijnlijk van Mercedes. De reden daarvoor is de significante, directe geldbesparing. Waar het 120 miljoen dollar kost in eigen ontwikkeling, kost het 17 miljoen dollar per jaar om [motoren] te kopen. We begrijpen echter niet wat het rechtvaardigt om deze elite-entiteit hier in Viry-Châtillon ten dode op te schrijven en deze legende en haar DNA te verraden door een Mercedes-hart in onze Alpine te stoppen. De aankondiging van het einde van de ontwikkeling en productie van Franse power units voor de Formule 1 is onbegrijpelijk. Wij kunnen niet accepteren dat Alpine en de Renault Group hun imago schaden. Daarom vragen wij de heer [Luca] De Meo [CEO van Renault] en zijn raad van bestuur om af te zien van dit besluit."

De motor voor 2026, genaamd de RE26A, werd afgelopen juni al gestart en getest. Het leverde belovende resultaten op, niet alleen op het gebied van betrouwbaarheid, maar ook qua elektrisch vermogen. Daarnaast hebben de Renault-werknemers het voor elkaar gekregen om de krachtbron 12% korter te maken en het zit onder het minimumgewicht, wat Alpine veel meer ruimte biedt om het chassis aan te pakken.

