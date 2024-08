De Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort betreft voor Max Verstappen een echte thuisrace, maar Sergio Pérez is nog niet zo bekend met Nederland. Red Bull Racing onderwierp de Mexicaan vorig jaar dan ook aan een test en liet hem Nederlandse plaatsnamen oplezen. Verstappen liet vervolgens zien hoe het wél moet. De bijbehorende video deelde Red Bull gisteren nog maar eens op social media en blijft leuk om te zien.

Verstappen draagt de nationaliteit, spreekt de taal en brengt er regelmatig tijd door, maar Pérez heeft niet zoveel affiniteit met Nederland. Hoewel het niet de eerste keer is dat de coureur uit Guadalajara ons land aandoet, heeft hij nog steeds grootse moeite met de taal. En dat is niet zo gek, want de Nederlandse taal is ook relatief moeilijk om te leren. Maar wat als Pérez de Nederlandse woorden alleen hoeft op te lezen? Lukt het hem dan wel ze correct uit te spreken? Red Bull Racing nam vorig jaar - eveneens in Zandvoort - de proef op de som en deelde het resultaat gisteren opnieuw op haar Instagram-kanaal.

Artikel gaat verder onder video

Pérez komt met "Deutingum" en "Geerenfen" op de proppen

Pérez kreeg een reeks Nederlandse plaatsnamen voorgeschoteld en moest proberen ze zo goed mogelijk uit te spreken. Verstappen deed dit vervolgens ook en liet zijn teamgenoot zien hoe het wél moet. Want Doetinchem, de stad waar ook het hoofdkantoor van GPFans gevestigd is, is geen "Deutingum" en Heerenveen is geen "Geerenfen". Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de uitspraak van Pérez nog best meevalt. Het had slechter gekund. Wellicht dat hij het dit weekend nog eens kan proberen, want we zijn inmiddels een jaar verder, dus wellicht heeft Pérez z'n Nederlands in de tussentijd nog wat weten te verbeteren.

Gerelateerd