Russell in Zandvoort: "Maar één coureur die kan vechten met Verstappen"

De Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort staat dit weekend op het programma in de Formule 1 en Max Verstappen begint deze race, die het startschot vormt voor de tweede seizoenshelft, als leider in het kampioenschap. Volgens George Russell is er op dit moment dan ook maar één coureur die Verstappen kan uitdagen.

Na een korte zomerbreak zijn de coureurs inmiddels gearriveerd in Zandvoort, waar ze dit weekend gaan beginnen aan de tweede seizoenshelft. Zondag staat de Dutch Grand Prix op het programma en daar zal de strijd tussen Red Bull, Mercedes, McLaren en Ferrari weer oplaaien. Het lijkt voor de meeste teams echter een onmogelijke taak om Verstappen en Red Bull nog van de coureurs- en constructeurstitel af te houden. Daarbij moet gezegd worden dat de voorsprong van Red Bull in het constructeursklassement flink is geslonken. McLaren is bezig aan een enorme inhaalslag. Volgens Russell is dat ook het enige team dat nog een serieuze bedreiging kan vormen voor Red Bull in 2024.

Eén coureur die met Verstappen kan vechten

In gesprek met de pers in Zandvoort, waaronder GPFans, gaat Russell in op de WK-strijd. Hoewel Verstappen nog ruimschoots bovenaan staat, denkt de Brit dat er nog kansen liggen voor één coureur, omdat Red Bull niet meer de sterkste auto heeft. "Op dit moment heeft McLaren de beste auto op de grid", zegt hij in de Noord-Hollandse duinen. "De ups en downs van Red Bull zijn verrassend, niemand had dit verwacht." En daarom dicht Russell een landgenoot nog kansen toe tegen Verstappen. "Ik denk dat er op dit moment maar één coureur is die met Max kan vechten en dat is waarschijnlijk Lando", aldus Russell.

Russell weet niet of iemand Verstappen kan bijhalen

Hij vervolgt: "Ik had het erover met Lewis dat er, toen hij zijn carrière begon, zeventien races [op de kalender] waren. Nu zouden er dan nog maar 3 over zijn. Ik weet niet of iemand Max of Red Bull kan bijhalen. Het kampioenschap lijkt open omdat we in het verleden gewend waren aan totale dominantie."

