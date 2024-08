Voor Charles Leclerc is de komst van Lewis Hamilton naar Ferrari een uitdaging die hij graag aangaat. De Monegask kan zich vanaf komend jaar bewijzen tegenover een zevenvoudig wereldkampioen, maar geeft in gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com aan dat hij het vertrek van Carlos Sainz ook wel betreurt.

De Scuderia kon zich aan het begin van het jaar nog melden om de bovenste plekken, maar lijkt ingaande de zomerstop wat snelheid te hebben verloren ten opzichte van Red Bull, McLaren en Mercedes. Komend seizoen zal Hamilton zich bij het team voegen, die nog altijd jaagt op zijn achtste wereldtitel. Leclerc, die hoopt binnen afzienbare tijd zijn eerste kampioenschap bij te kunnen schrijven, maar met de Brit in de tweede wagen bij Ferrari, maakt hij zich op voor een heftige concurrentiestrijd.

Sainz naar Williams

De komst van Hamilton zorgt voor het vertrek van Sainz en Leclerc wijst naar de jaren dat het duo het team weer heeft weten op te bouwen. "Ik wil benadrukken dat ik erg blij ben met hoe ik heb samengewerkt met Carlos, hij is een ongelooflijke coureur en we hebben samen zeer moeilijke momenten doorstaan tijdens onze tijd bij Ferrari. En dankzij zijn bijdrage verbeteren we, we hebben altijd goed samengewerkt", zo legt de 26-jarige coureur uit.

Meten met Hamilton

Dat Hamilton aansluit ziet hij dan ook als de bevestiging dat het team op de goede weg zit. "Tegelijkertijd, wanneer een zevenvoudig wereldkampioen zich bij het team voegt, is dat altijd goed nieuws, zeer interessant en zeer motiverend." Daarnaast wil Leclerc zich graag meten met de zevenvoudig kampioen, in gelijk materiaal. "Het is interessant omdat ik kan leren van een van de beste coureurs in de hele geschiedenis van de F1 en het is zeer motiverend omdat het me intrigeert om me te meten met Lewis in een gelijke auto. Om deze twee redenen kan ik niet wachten om dit nieuwe hoofdstuk te beginnen, maar ik wil nogmaals zeggen dat ik altijd erg goed heb kunnen samenwerken met Carlos."

'Haat het om verslagen te worden'

In 2019 sloot Leclerc aan bij Ferrari en destijds was Sebastian Vettel de grote man van het rode team. 'Seb' beschikte als viervoudig kampioen over een bak ervaring, maar daar had Leclerc maling aan: "Tot nu toe heb ik me nooit in de rol van de meest ervaren gevoeld, maar als ik twee tienden achter mijn teamgenoot zit... of het nu Lewis is of iemand anders maakt geen enkel verschil. Ik vind het niet leuk om achter te staan, en ik denk dat dat voor alle coureurs op de grid geldt, je wilt altijd de eerste zijn, in elke situatie. Toen ik bijvoorbeeld met Seb was, haatte ik het om achter hem te staan, ik wist dat het mijn eerste jaar bij Ferrari was en dat ik me vergeleek met een veel meer ervaren teamgenoot, maar ik vond dat geen voldoende rechtvaardiging. Wat mij betreft haat ik het om verslagen te worden."

