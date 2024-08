Carlos Sainz vertrekt na dit seizoen natuurlijk bij het team van Ferrari en de Spaanse coureur heeft na lange tijd eindelijk onderdak weten te vinden bij het team van Williams. Het zorgde voor een orkaan aan vreugde binnen het Britse team, zo onthult voorman James Vowles.

Aan het begin van het jaar werd al vroeg duidelijk dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken, daar de Italiaanse renstal de pijlen vol op de jongere Charles Leclerc heeft gericht. De vroege bekendmaking van de overstap van Hamilton betekende automatisch dat Sainz de nodige tijd had om een nieuw stoeltje te vinden richting 2025, op een moment dat er nog veel mogelijkheden lagen op de markt. De stoeltjes begonnen echter steeds meer gevuld te raken richting volgend seizoen en de opties werden minder en minder.

Artikel gaat verder onder video

Groot scherm

Inmiddels begon het er steeds meer op te lijken dat Sainz onderdak kon gaan vinden bij het team van Williams en daar is nu eindelijk duidelijkheid in gekomen: de Madrileen heeft een contract voor meerdere jaren getekend in Groot-Brittannië en wordt dus teamgenoot van Alex Albon, die ook via de jeugdopleiding van Red Bull in de koningsklasse terechtkwam. In de F1 Nations-podcast vertelt Vowles hoe het bekendmaken van Sainz zijn komst eraan toe ging in Engeland op de fabriek: "We hadden een groot scherm neergezet. Ik liep naar binnen, Netflix was ook met me mee. Er waren iets van zeshonderd tot zevenhonderd mensen. Door verschillende shifts is nooit iedereen tegelijk aanwezig", zo begint hij zijn terugblik op het moment.

Minuut lang juichen

Vervolgens brak er een storm aan ontlading uit op het hoofdkwartier van het historische team. "Ik heb het genoegen mogen ervaren van het winnen van races en het winnen van een kampioenschap. Ik garandeer je: de emotionele reactie die ik hier zag, was de grootste uit mijn Formule 1-carrière. Het was ongelofelijk. Het geschreeuw en gejuich... Carlos had een stukje opgenomen voor de camera dat ongeveer anderhalve minuut duurde, maar ze hebben allemaal de eerste minuut gemist. Men was gewoon constant aan het schreeuwen in die minuut. Dat vertelde mij wel wat dit betekende voor alle betrokkenen hier."

Gerelateerd