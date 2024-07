Sergio Pérez is ook na de zomerstop gewoon actief bij het team van Red Bull Racing en die keuze zorgt wereldwijd voor een hoop opgetrokken wenkbrauwen. Ook Johnny Herbert vraagt zich af waar het team mee bezig is en stelt dat Max Verstappen de kar niet alleen kan trekken.

De afgelopen weken is de naam van Pérez weer regelmatig onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen is al een groot aantal races op een rij aan het onderpresteren voor de leider in het constructeurskampioenschap en dus kwam zijn naam weer onder een negatief vergrootglas te liggen. Inmiddels werd er zelfs gesproken over een bepaalde clausule in het contract - dat nog tot eind 2025 doorloopt - van Pérez. Hij zou namelijk bij een té grote achterstand op Verstappen in de zomerstop uit het team gezet kunnen worden.

Artikel gaat verder onder video

Slechtst presterende coureur

Op maandag in Milton Keynes stond er een belangrijke meeting met onder meer Christian Horner en Helmut Marko op het programma. Onderwerp van gesprek: de toekomst van Pérez. Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson werden de afgelopen weken veelvuldig genoemd om plaats te nemen naast Max Verstappen en na de opnieuw teleurstellende Grand Prix van België leek de kans nóg groter geworden dat het gesprek in Engeland op een domper voor de ervaren coureur zou gaan uitlopen. Toch wist hij de ontslagdans te ontspringen. Herbert snapt er niks van: "Sergio Pérez was opnieuw de slechtst presterende coureur van het weekend. Hij ging van de voorste startijrij verder naar achter en dat is niet iets dat teams verwachten van hun coureurs", citeert Express de oud-coureur.

Gebroken man

Herbert vervolgt: "Het is vreselijk om te zeggen, maar het is alsof hij op dit moment flink beschadigd is. Hij is een gebroken man mentaal. Normaal gesproken zou er een prestatieclausule in een contract moeten zitten en dat staat Red Bull toe om Pérez zijn contract vroegtijdig te verscheuren omdat zijn prestaties de afgelopen jaren simpelweg niet voldoende zijn. De druk op Max is gigantisch. De dominantie van Red Bull is verdwenen. Dat gaat niet meer gebeuren. Het rust allemaal op zijn schouders. Je hebt twee coureurs nodig die zoveel mogelijk punten kunnen pakken als mogelijk", zo besluit hij zijn kritiek.

Gerelateerd