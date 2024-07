Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft nu twee F1-raceweekenden op rij een zege mogen vieren met zijn team. Mercedes is echter nog niet klaar en wil de lijn doortrekken door de komende twee raceweekenden met nog meer upgrades te komen.

In gesprek met Motorsport.com laat Wolff er geen gras over groeien na het zoveelste goeie weekend van de Zilverpijlen. Hij wil met zijn team door gaan drukken met upgrades. "Er komt nog meer aan op het gebied van performance. We gaan updates brengen naar Boedapest en Spa." Dit zijn de laatste twee raceweekenden voor de zomerstop en de laatste twee raceweekenden van vijf raceweekenden in zes weken tijd.

Wolff wil ondanks succes kalm blijven met Mercedes

Mercedes had afgelopen weekend met McLaren zelfs de snelste auto van het weekend, zelfs sneller dan de auto van Red Bull. Toch wil Wolff nog een beetje op de rem trappen. "We moeten niet te veel op de zaken vooruitlopen. We boekten vorige week een overwinning dankzij het incident tussen Verstappen en Norris, maar hier op Silverstone hebben we een echte overwinning behaald. We hadden echt tempo, je kon het zien toen George en Lewis aan de leiding lagen. In bijna alle omstandigheden waren we vooraan te vinden."

Wolff blij met enorme verbetering Mercedes

Sinds het weekend in Canada lijkt het seizoen van Mercedes steeds beter en beter te worden. Het team heeft nu twee zeges op rij geboekt en kan strijden om de zeges met Norris, Piastri en Verstappen. Wolff erkent dit ook en ziet dat Mercedes enorme stappen heeft gezet in vergelijking met begin dit jaar, vergelijkbaar met wat McLaren vorig jaar deed. "Als je bedenkt dat we vijf races geleden nog geen kanshebber voor het podium waren, dan valt het nu uit het niets op zijn plek. Plotseling maakte alles wat geen zin had, wel zin. De positieve resultaten van onze ontwikkelingscurve zijn terug, zoals we dat vroeger zagen. We vinden performance, zetten nieuwe onderdelen op de auto, en het vertaalt zich naar rondetijd."

