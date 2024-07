'Red Bull kan na afloop van Grand Prix van België contractueel afscheid nemen van Pérez'

Sergio Pérez heeft recent nog zijn handtekening gezet onder een tweejarige contractverlenging bij Red Bull Racing, maar volgens verschillende media kan het over twee races gedaan zijn voor de Mexicaan bij het team van Max Verstappen.

Sergio Pérez is bezig aan een zeer slechte reeks in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur verkeerd in een vormcrisis en heeft sinds het raceweekend in China - de vijfde race van het seizoen - niet meer op het podium gestaan. Sindsdien werd de Mexicaan één keer vierde, één keer zevende, twee keer achtste, een keer achttiende en kreeg hij twee keer een DNF achter zijn naam. De 34-jarige coureur zette recent nog zijn handtekening onder een tweejarige contractverlenging bij het team, maar verschillende media melden nu dat het binnenkort wel eens gedaan zou kunnen zijn voor Pérez bij Red Bull Racing.

Vormcrisis Pérez

Onder andere PlanetF1 meldt dat Pérez na afloop van de Grand Prix van België niet meer dan honderd punten achter teammaat Max Verstappen mag staan, als hij wil voorkomen dat er een clausule in zijn contract actief wordt waarmee hij op straat kan worden gezet. De achterstand op de Nederlander bedraagt momenteel 137 punten, en dus lijkt het een lastig verhaal te worden voor Pérez om de boel nog om te draaien. Teambaas Christian Horner liet eerder dit weekend al weten dat Pérez in Silverstone een zeer sterke race op de mat zou moeten leggen, om de door hem zelf vergooide kwalificatie weer recht te breien. Met een achttiende plaats, is dat niet gelukt.

Prestatieclausule geactiveerd

Na afloop van de race laat Pérez dan ook optekenen dat de komende twee races - Hongarije en België - ontzettend belangrijk voor hem zijn, en dat zou zo maar met bovengenoemde te maken kunnen hebben: "Ik weet waar ik sta qua mijn contract en dat soort dingen", klinkt het tegenover de aanwezige media. "Dat mag geen afleiding vormen. Ik moet mij op de komende twee weekenden focussen, dat is de prioriteit. We moeten als team uit deze moeilijke periode komen."

