Waar er vreugde was op de zaterdag, was het balen op de zondag voor George Russell. De Mercedes-coureur was het snelst in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië, maar voor zijn thuispubliek kon hij de finishvlag niet bereiken. Hij onthulde na de race de oorzaak.

Russell mocht de wedstrijd op Silverstone dus vanaf pole position beginnen. Hij reed de eerste 17 van 52 ronden op kop, maar ploegmaat Lewis Hamilton voelde zich als een vis in het water, toen de druppels vielen en ze nog op slicks reden. De McLarens waren echter nog sterker en dus kwamen Lando Norris en Oscar Piastri naar voren. Russell leek eerst nog kans te blijven maken op een podium, maar vanwege mechanische problemen kon hij wel fluiten naar een beker. Aan het einde van ronde 33 werd hij door Mercedes naar binnen geroepen vanwege een mogelijk problemen met het watersysteem.

Geen water

"Het is zo teleurstellend," begon Russell tegenover Viaplay. "Om überhaupt uit te vallen, maar dan ook nog eens in je thuisrace, terwijl de auto zo snel is... Hartverscheurend." De man uit King's Lynn ging vervolgens in op de oorzaak van zijn uitvalbeurt. "Tien ronden voordat ik uiteindelijk zou uitvallen, verloor ik al vermogen. We pasten de instellingen van de motor aan, maar de motor kreeg gewoon geen water meer." Als de motor geen water meer krijgt, dan kan het de power unit serieus beschadigen. Dan zit er niets anders op dan naar de garage gaan. Russell had er na een diepe zucht verder niks meer over te zeggen.

