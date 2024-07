Voor Nico Hülkenberg is de behaalde zesde plek tijdens de kwalificatie op Silverstone, loon naar werken. Zo heeft het Amerikaanse team, net als veel andere renstallen, updates meegenomen en die lijken daadwerkelijk een stap naar voren te zijn.

Het team dat dit jaar geleid wordt door Ayao Komatsu wist in Oostenrijk nog goed te scoren met een puntenfinish voor beide coureurs. Zo kwam Hülkenberg als zesde over de streep en teamgenoot Kevin Magnussen werd als achtste afgevlagd. Veel teams hebben updates meegenomen voor de race op Silverstone, maar die lijken niet altijd te werken.

Updates werken bij Haas

De updates van Haas, die deden wel hun werk en in gesprek met Sky Sports F1 blikt 'The Hulk' terug op de zaterdag in Groot-Brittannië. "Q1 was erg krap. We hadden de timing niet helemaal goed voor elkaar en zelfs verkeerd. De rode vlag onderbrak dat een beetje en we hadden een beetje geluk om daar doorheen te komen. Q2 was goed, Q3 was mijn laatste ronde niet geweldig, er had nog meer ingezeten. Ik had wat onderstuur in bocht dertien en kwam daardoor wat wijdt. Desalniettemin een goed resultaat en de updates lijken echt te werken", zo luidt de belangrijkste conclusie.

Grand Prix van Groot-Brittannië

Om de kansen voor de race in te schatten, wijst de Duitser wederom naar de updates. "Gisteren toen we de updates erop zetten in VT2, toen waren we echt een heel stuk beter. Ik had direct een glimlach op m'n gezicht, want het doet wel iets en vooral iets wat we willen en nodig hebben. Ook onze racepace wordt er door verbeterd." Wel komt de Haas nog tekort om de top vier aan te vallen: "Je moet toegeven dat de top vier in hun eigen competitie zit. Maar iedereen anders kunnen we mee vechten en uitdagen." Achter Hülkenberg start Carlos Sainz: "Er starten een aantal snelle auto's achter ons en ik denk niet dat we hen achter ons kunnen houden. De focus zal vooral op de Aston Martin's liggen. We zullen proberen om hen van ons af te houden. We hoeven ons niet te verstoppen. Ons pakket is sterk en competitief en we gaan lekker knokken."

