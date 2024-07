Het gesprek van het weekend van de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië is niet eens het raceweekend zelf, maar meer wat er in Oostenrijk gebeurde tussen Lando Norris en Max Verstappen. Volgens Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is er niet veel veranderd sinds 2021 en is de vraag nu vooral hoe de FIA gaat handelen.

De raceweekenden voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk hadden Norris en Verstappen al een paar duels uitgevochten, maar op de Red Bull Ring ging het mis. De Nederlander en de Brit raakten elkaar bij bocht drie en liepen allebei een lekke band op. Het was einde race voor Norris, terwijl Verstappen door kon gaan en ondanks een straf van tien seconden op P5 zou eindigen. Veel kritiek vanuit de media en fans was gericht op Verstappen, terwijl de coureurs de drievoudig wereldkampioen steunden op donderdag in Silverstone. Norris en Verstappen hebben het ondertussen al uitgepraat en weten nu wat ze van elkaar mogen verwachten.

Wolff gaat in op Verstappen - Norris in Oostenrijk

In gesprek met Mundo Deportivo laat Wolff weten dat hij de mening van McLaren wel deelt. Ook de Oostenrijker zag iets terug van de Verstappen die in 2021 wereldkampioen werd na een stevig gevecht met Lewis Hamilton. "Max rijdt als een coureur... hij is heel hard en pusht zoveel als de regelgeving hem toestaat. En dat moet gewoon besproken worden, als dat voor alle coureurs geldt, want we zien het ook bij andere coureurs."

Wolff ziet 2021 terug in incident Norris vs Verstappen in Oostenrijk

Wolff vervolgt door te stellen dat hij de mening van McLaren over Verstappen vs Norris in Oostenrijk deels wel deelt, maar dat hij dit rijgedrag niet alleen bij Verstappen ziet: "Als je naar de Alpine-, Tsunoda- of Kevin-gevechten kijkt, verleggen veel coureurs de grenzen in een mate die volgens sommigen te veel of oneerlijk is. Ik denk dat we gewoon duidelijkheid moeten scheppen: wat zijn de regels? In 2021 mocht dat. Wat doen we hier nu mee?"

