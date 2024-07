Eddie Jordan kan zich niet vinden in de kritiek op Max Verstappen na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens de voormalig Formule 1-teameigenaar is het niet aan de leider in de wedstrijd om ongelukken te voorkomen, maar aan degene die er een weg omheen probeert te vinden.

Na een fantastisch gevecht eindigde de Grand Prix van Oostenrijk van afgelopen zondag in tranen voor Max Verstappen en Lando Norris. Richting het einde van de race op de Red Bull Ring legden de twee elkaar ronden lang het vuur aan de schenen om de leiding in de wedstrijd, waarbij het Verstappen was die de karavaan aanvoerde. Een aantal ronden voor het vallen van de vlag ging het echter mis. De twee raakten elkaar en liepen beiden schade op. Norris kreeg een DNF achter zijn naam, Verstappen kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.

Kritiek op Verstappen

De Red Bull Racing-coureur werd door de wedstrijdleiding als schuldige aangewezen, omdat hij bij het verdedigen te veel naar links zou hebben gestuurd. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd, en zowel vanuit een groot deel van de media als de fans was de kritiek vervolgens niet mals. Ook Norris stak zijn teleurstelling in zijn normaal gesproken goede vriend niet onder stoelen of banken, maar niet iedereen is het eens met de massale veroordeling van Verstappen. Zo houdt onder andere Eddie Jordan er een hele andere kijk op de zaak op na.

Verstappen is een beer

"Max is een vechter, hij is een beer", vertelt de voormalig teameigenaar in de podcast Formula for Succes. "En voordat je de ring in stapt met een beer, moet je zorgen dat je er klaar voor bent. Het incident had ontzettend eenvoudig voorkomen kunnen worden. Als je aan het verdedigen bent en je ligt aan de leiding in de wedstrijd, dan zijn de regels hetzelfde als op de snelweg. De persoon voorop heeft voorrang. Hij heeft de leiding in de wedstrijd verdiend, door zijn snelheid of door de kwalificatie, hoe dan ook, hij leidt de wedstrijd. Degene achterop moet er een weg omheen zien te vinden", aldus de excentrieke Ier.

