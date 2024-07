Carlos Sainz moet nog altijd zijn toekomst in de koningsklasse zien veilig te stellen. Na zijn podium in de F1 Grand Prix van Oostenrijk had de Ferrari-coureur een duidelijke boodschap voor de teams die ongeduldig zouden raken.

De drievoudig racewinnaar zit momenteel middenin zijn vierde jaar bij Ferrari, maar we weten al een aantal maanden dat het zijn laatste seizoen bij de Scuderia zal zijn. Afgelopen februari werd namelijk bekendgemaakt dat Lewis Hamilton zijn plek zal innemen naast Charles Leclerc vanaf 2025. Sainz liet eerder deze maand weten dat iedere renstal dat nog een zitje over heeft, hem een contract heeft aangeboden. De stoeltjes bij Kick Sauber, dat vanaf 2026 Audi wordt, naast Nico Hülkenberg en bij Williams naast Alexander Albon leken de beste mogelijkheden te zijn voor de 29-jarige coureur, maar Alpine heeft zich inmiddels ook gemeld sinds het Flavio Briatore als uitvoerend adviseur heeft aangenomen.

Mijn toekomst, mijn beslissing

"Die druk voel ik niet op een zondagmiddag na een podium waar we zo van genieten," antwoordde Sainz tijdens de persconferenties op de vraag of druk voelt om een besluit te maken over zijn toekomst. "Zoals ik eerder al zei en zoals George al zei, soms denk ik dat we het als vanzelfsprekend beschouwen wanneer we op het podium staan en het vieren met een Ferrari-racepak aan, en ik zat te denken om gewoon van het moment te genieten, want wie weet wanneer de volgende keer is. Dus misschien zijn er wel teams die nerveus zijn of druk op me leggen, maar ik neem voor mezelf de tijd om ook van zo'n moment op het podium te genieten. En ik zal ook eerlijk en direct met de teams zijn, aangezien het zo'n belangrijke beslissing is voor mij om te nemen dat ik alle tijd ga nemen die daar voor nodig is. Als er dan teams zijn die niet kunnen wachten of ongeduldig zijn, dan kan ik daar niks aan doen. Het is mijn toekomst en mijn beslissing."

