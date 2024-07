Max Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde plaats in de F1 Grand Prix van Oostenrijk, nadat de titanenstrijd met Lando Norris om de overwinning in tranen was geëindigd. De Nederlander had echter nog meer posities kunnen verliezen, als Red Bull-engineer Gianpiero Lambiase niet had ingegrepen.

Verstappen mocht de wedstrijd op de Red Bull Ring vanaf pole position aanvangen en sloeg direct een gat. Na de eerste pitstop van de mediums naar de harde band bleef hij zo'n zeven seconden voor de McLaren van Norris. Tijdens de tweede pitstop, waarbij ze teruggingen naar de mediums, verloor Verstappen meer dan drie seconden en hij begon de druk van Norris te voelen. De Brit zette de aanval in, maar na een gevecht van bijna tien ronden ging het uiteindelijk fout bij de langzaamste bocht op het circuit. De twee vrienden raakten elkaar en liepen allebei een lekke band op. George Russell maakte hier maar al te goed gebruik van door zijn eerste Grand Prix sinds São Paulo in 2022 op zijn naam te schrijven voor Oscar Piastri en Carlos Sainz.

VSC voor rommel

Het contact tussen Verstappen en Norris had ervoor gezorgd dat er wat stukjes carbon op de baan lag. De wedstrijdleiding besloot om de Virtual Safety Car in te zetten. Dit gaf de marshals de kans om op een veilige manier de rommel op te ruimen. Norris was inmiddels door de schade uitgevallen, maar Verstappen kon na het wisselen van de lekke band gewoon door en had de jacht inmiddels ingezet op Lewis Hamilton die vierde lag. Tijdens 'zijn eigen' VSC verloor de kampioenschapsleider echter meerdere seconden op de Mercedes. De radioberichten bij Red Bull onthullen wat er precies foutging tijdens die neutralisatie.

Delta is f***ed

De achterstand van Verstappen op Hamilton was 6.541 seconden aan het begin van de VSC, maar na de VSC was het 10.840 seconden. "Maat, mijn delta [tijdsverschil] is f***ed. Ik heb geen vermogen. Hallo?", begon de Red Bull-coureur via de boardradio, nadat het hem opviel dat hij langzamer ging dan de maximaal toegestane snelheid. Lambiase reageerde: "Standby, Max". Verstappen vroeg: "Waarom sta ik in het negatieve? Wat gebeurt hier?" Lambiase reageerde opnieuw kalm: "Standby, Max, standby". De engineer kwam toen achter de oorzaak van het tijdsverlies: "Oké, de VSC eindigt bijna, Max. En je hebt de pitlimiter nog aan staan. VSC beëindigd". Verstappen zei opnieuw dat "de delta f***ed was", voordat Lambiase bevestigde dat "we vier seconden op Hamilton hebben verloren".

Verstappen kwam op zijn nieuwe softs uiteindelijk 4.111 seconden achter de zevenvoudig wereldkampioen over de streep. Hier werd vanwege de straf die hij kreeg voor het contact met Norris, later nog een extra 10 seconden bij opgeteld.

