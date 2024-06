Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is onder de indruk van de Nederlandse Max Verstappen-fans, en heeft een aantal lovende woorden voor hen over op de persconferentie in Oostenrijk.

De vete tussen Christian Horner en Jos Verstappen is in Oostenrijk nieuw leven ingeblazen. De vader van de Red Bull Racing-coureur zou op zondag deelnemen aan de Legends Parade op de Red Bull Ring, waar verschillende voormalig Formule 1-coureurs achter het stuur stappen van iconische Formule 1-auto's. De Limburger zou plaats nemen in de RB8, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2012 het wereldkampioenschap won.

Ruzie Christian Horner en Jos Verstappen

Op vrijdag kwam echter het nieuws naar buiten dat Jos een streep heeft gezet door zijn deelname, omdat Horner er alles aan gedaan zou hebben om de Rally-coureur niet deel te laten nemen: "Hij wilde niet dat ik in die auto gefilmd zou worden. Ontzettend kinderachtig. Ik ben helemaal klaar met die man", klonk het onder andere." Horner liet op de persconferentie voor de teams weten geen stem te hebben gehad in de Legends Parade, omdat deze door het circuit zelf wordt georganiseerd.

Nederlandse fans

Het is in ieder geval jammer voor de massaal aanwezige Nederlandse fans. Zij hadden Jos Verstappen graag in actie gezien in een oude Red Bull. Gevraagd naar wat Horner graag tegen de fans zou willen zeggen nu dit niet doorgaat, klinkt het: "De Nederlandse fans behoren tot de besten ter wereld qua hoe ze Max overal volgen. Het is enorm indrukwekkend, ook de support en de passie die ze hebben, en de uitrusting die ze meenemen naar de camping. Ze zijn fenomenaal en het is fantastisch om tienduizenden van hen hier te zien. We hopen een goede show neer te zetten en hopelijk kan Max dat voor elkaar krijgen."

