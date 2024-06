Max Verstappen won zaterdag de sprintrace op de Red Bull Ring voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander versloeg zowel Oscar Piastri als Lando Norris, die nog wel even een inhaalpoging waagde. De fans zagen dit ook en kwamen na de sprintrace met een simpele conclusie.

Verstappen begon zaterdag om 12:00 uur vanaf P1 aan de sprintrace, nadat hij pole had veroverd tijdens de sprintkwalificatie. De Nederlander begon goed aan de sprintrace en bleek sneller uit de startblokken te komen dan de rest, maar daarna herpakte de twee McLaren's zich. Norris haalde zelfs even Verstappen in, maar moest zijn positie vlak daarna weer afstaan aan de Nederlander. Piastri kwam direct daarna ook langs Norris. Vervolgens gebeurde er niet veel meer en kwamen Verstappen, Piastri en Norris in die volgorde over de streep.

Fans reageren op sprintrace F1 GP Oostenrijk

Fans zagen tijdens de race dat Verstappen alles onder controle had en weer Norris af wist te troeven, terwijl ook de oproep richting Sergio Perez om beter te presteren weer vaak langs zou komen. Ook hebben de fans het idee dat de Nederlander, die nu al vier seconden voorsprong had tijdens de sprintrace, met een nog grotere voorsprong de Grand Prix zondag gaat winnen.

I feel bad for max. he’s just trying to play video games and you guys are making up useless races. — Co Kain (@ineed2peeeeee) June 29, 2024

Max humbled Norris there — Cam (@caameronx) June 29, 2024

I heard Max is suffering from severe back ache after the Sprint for carrying Red Bull on his back. Sergio Perez, WAKE UP!!!!!! There is absolutely no help from Checo. — 𝐁𝐞𝐬𝐭𝐞 ✪™ (@Krepublics2_) June 29, 2024

Please I beg for everyone to realise that Norris isnt on that level. Idk why people think hes an elite driver... HE ISNT ELITE! — SickydoesMMA (@SICKYDOESMMA) June 29, 2024

He wins by 4+ seconds, he is gonna win the race by 10+ seconds!! — Akash Deshpande (@akashd7781) June 29, 2024

