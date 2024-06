Hoewel Max Verstappen in Spanje zijn 61e zege uit zijn carrière wist bij te schrijven, moest de Nederlander er meer voor werken, dan hem lief was. De dominantie van de RB20 is verdampt en tegenover Viaplay maant hij Red Bull Racing aan tot verbetering van het pakket.

De Limburger liep op zaterdag de pole position mis op twee honderdsten van een seconde. Daarom kwam het allemaal neer op de run in de eerste paar honderd meter, naar de eerste bocht toe. Verstappen kwam goed weg van zijn plek en had polesitter Lando Norris te pakken, maar buitenom was het George Russell die de koppositie wist te pakken. Enkele ronden later pakte Verstappen Russell op precies dezelfde manier als wat de Brit een aantal ronden ervoor deed. Uiteindelijk was de racepace van Norris sneller, maar die kon aan het einde van de race het gat niet meer dichten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen rekent af met Norris en knokt zich naar winst in Spaanse Grand Prix

RB20 niet goed op de banden

De overwinningen komen minder vanzelfsprekend als voorheen. De inhaalactie op Russell was volgens Verstappen dan ook cruciaal. "Ja, ik denk het wel. In ronde twee dat ik George daar inhaalde en daar langzaam een gat trok naar George, maar belangrijker nog naar Lando. Eigenlijk hadden we daarna nooit de snelheid die McLaren en Lando had." De RB20 is normaliter erg zuinig voor de banden, maar die regel gold niet in Spanje: "We waren niet goed genoeg op de banden. Elke keer als ik een beetje probeerde te pushen en zijn rondetijden probeerde te evenaren, dan werden mijn banden te warm."

Red Bull is niet meer het snelste team

Voor Verstappen de trend van de afgelopen races echter duidelijk. "We hebben gewonnen, maar we waren weer niet het snelste, dat is natuurlijk jammer. Ik ben heel blij natuurlijk dat ik win, maar dit kan je niet het hele seizoen zo volhouden. Tot nu toe maakt iedereen nog kleine foutjes. Of dat nu bij de start is, pitstops of strategie en dat doen we als team zijnde, natuurlijk wel goed. Qua pure snelheid waren we natuurlijk te langzaam."

Verstappen is bezorgd

Het team kan nu nog leunen op de stuurmanskunsten van Verstappen, maar de auto moet niet te ver wegzakken. "Ik ben al langer bezorgd, want we willen natuurlijk altijd de snelste zijn en dat zijn we op dit moment natuurlijk niet. En er moet hard gewerkt worden om dat weer te verbeteren. Vandaag waren ze sneller en beter op de banden. Dat zijn twee hele belangrijke dingen."

Gerelateerd