Sergio Pérez heeft er geen al te beste weken op zitten in de Formule 1. De Mexicaan - die recent zijn contract bij Red Bull verlengde - heeft te maken met een flinke vormdip. In Barcelona hoopt de geplaagde coureur hard terug te slaan, al moet hij wel nog een gridstraf van drie plekken wegwerken op zondag.

Om het vertrouwen van het team - uitgesproken met zijn gloednieuwe contract - te belonen, hoopte Pérez in Canada een mooi resultaat te noteren. Dat kwam er niet, want de routinier had het eigenlijk het hele weekend lastig in het regenachtige Montreal. Op zaterdag blameerde Pérez zichzelf en het team door niet verder te geraken dan P16. In de wisselende omstandigheden op zondag hoop je van een topcoureur dat hij zijn kwaliteiten boven kan laten komen om uiteindelijk andere rijders te snel af te zijn, maar het tegenovergestelde gebeurde. Pérez reed een kleurloze race, waarin hij tot overmaat van ramp richting de slotfase ook nog eens zijn auto in de prak reed.

Terug naar de tekentafel

Na afloop van de race in Canada ging Pérez terug richting de tekentafel in Milton Keynes: "We hebben de afgelopen dagen heel hard gewerkt. Ik was terug in de fabriek. Daar hebben we een beter beeld gekregen van de zaken. Weet je, in de Formule 1 is alles zo marginaal en als er dan ook maar iets niet in orde is...", vertelt hij tegenover Motorsport.com. "Het doet natuurlijk pijn om deze slechte reeks races te hebben gehad, maar tegelijkertijd is het geweldig om hier in Barcelona te zijn. Ik bedoel, ik weet dat als ik een goede race kan rijden, ik mijn momentum terug kan krijgen. Je weet wel, het momentum dat ik nog niet zo lang geleden had."

Andere situatie

Vervolgens wordt Pérez herinnerd aan zijn vormdip van vorig seizoen. Ook toen begon hij sterk aan het jaar, maar kon hij dat niet vasthouden. "Dit is anders. Ik denk dat we er veel beter voor staan met de auto, die begrijpen we nu veel beter. Ik denk dat we vorige week te veel hebben geprobeerd om met de afstelling zaken te compenseren. Daarmee hebben we de dingen alleen maar erger gemaakt. Dat begrijpen we nu veel beter." Ten slotte gaat hij nog even in op de drie plekken straf, die hij kreeg door met gevaarlijke schade aan zijn wagen terug naar de pits te rijden. "We bedenken zondag wel iets met de strategie, maar we hebben natuurlijk een sterke kwalificatie nodig om zo ver mogelijk vooraan te starten."

