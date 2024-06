Robert Doornbos vertelt in het Ziggo-programma Crashen in de Keuken niets te begrijpen van de contractverlenging bij Sergio Pérez bij Red Bull Racing, en vermoedt dat Red Bull Racing-topman Helmut Marko en teambaas Christian Horner zijn gezwicht onder de politieke en financiële middelen die de Mexicaan meebrengt.

Sergio Pérez kende een draak van een weekend Canada en eindigde de negende ronde van het Formule 1-seizoen uiteindelijk met een DNF achter zijn naam. De Mexicaan zette recent zijn handtekening onder een nieuwe tweejarige deal bij Red Bull Racing, maar heeft die blijk van vertrouwen van het team vooralsnog niet uit weten te betalen. Max Verstappen leek zich al te verspreken toen hij op de persconferentie na afloop van de race zei dat McLaren wél met twee auto's vecht, en ook Red Bull-topman Helmut Marko beet niet op zijn tong bij het geven van commentaar op het optreden van Pérez.

Slecht weekend Pérez in Canada

"Het heeft niks met de auto te maken, kijk maar naar Max", aldus Marko, doelend op de overwinning van Verstappen in Montreal. "Het is veel meer iets psychologisch. Als de omstandigheden veranderen, is het voor hem een stuk lastiger. Het feit dat dit alweer de derde keer is, maakt het wel pijnlijk." Pérez staat momenteel met 107 punten op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap, waar Verstappen met 194 punten aan de leiding gaat.

Crashen in de keuken

In het Ziggo-programma Crashen in de Keuken bespreken televisiekok Herman den Blijker en Robert Doornbos de contractverlenging van Pérez: "Weet je wat ik niet begrijp? Die Pérez, die heeft toch twee keer een jaar getekend? Wie heeft dat gedaan? Die is koekoek", aldus Den Blijker. Doornbos geeft vervolgens zijn kijk op de zaak: "Herman, wij begrijpen het ook niet. Helmut Marko en Christian Horner zijn denk ik gewoon gezwicht voor de politieke en financiële middelen die hij meemeet. En misschien ook wel voor de familie Verstappen. Die zeggen: 'We willen geen onrust in het team. Er is al genoeg onrust, we houden Sergio.'"

De gehele aflevering van Crashen in de Keuken vind je op ons YouTube-kanaal! 🎥#ZiggoSport #CIDK #SergioPérez pic.twitter.com/xPn6GzFRi5 — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) June 12, 2024

