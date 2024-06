Afgelopen weekend was oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve kritisch op de verrichtingen van Daniel Ricciardo bij het Visa Cash App RB-team. De Canadees stelde dat Ricciardo beter thuis kon blijven zitten, in plaats van telkens excuses verzinnen. Dr. Helmut Marko erkent dat hij de uitspraak niet heeft gelezen, maar dat hij het wel eens is met de strekking.

Villeneuve startte tijdens het Grand Prix-weekend in Canada een klein relletje door flink uit te halen naar Ricciardo. De goedlachse Australiër kan maar met moeite zijn Japanse teamgenoot de baas zijn en volgens de kampioen van 1997 verdient hij daarom niet het plekje. Het zijn de regels die in Formule 1 gelden, waarbij duidelijk is dat als je niet goed genoeg bent, je het plekje niet verdient. Bij Sky Sports F1 vertelde Villeneuve: "Waarom is hij nog steeds in de Formule 1? Waarom? We horen steeds maar hetzelfde in de afgelopen vier à vijf jaar: 'We moeten de auto beter maken voor hem' en 'Oh, wat is hij zielig'. Nee, dat horen we nu al vijf jaar. Kom op, je zit in de Formule 1. Misschien stop je er [als team] zoveel moeite in voor Lewis Hamilton die meerdere kampioenschappen heeft gewonnen. Je moet die moeite er niet instoppen voor een coureur die simpelweg niet goed genoeg is."

Artikel gaat verder onder video

Ricciardo pakt sportieve revanche

Ricciardo nam overigens direct sportieve revanche door te antwoorden op de baan. Zo wist hij een knappe vijfde startpositie tijdens de kwalificatie veilig te stellen en Ricciardo haalde direct zijn gram. "Ik hoorde het zojuist. Ik heb het nog niet gelezen, maar er zijn zeker wat mensen die… Ik schenk daar geen aandacht aan, dus 'eat sh*t'." Op zondag kwam Ricciardo als achtste over de streep en pakte daarmee belangrijke punten voor het zusterteam van Red Bull Racing. "Uiteindelijk krijg je kritiek en heb je een dikke huid nodig. Ik ben onder zijn huid gekropen en dat heeft wat opgeleverd voor zijn resultaat. Het is alleen nog niet genoeg, hij moet dit nog veel meer doen. De druk ligt bij hem. Er lag veel druk op hem en dat heeft goed uitgepakt. Nu heeft hij hier meer van nodig", zo luidde de conclusie van Villeneuve achteraf bij Sky Sports F1.

Is Daniel nu zo slecht of Yuki zo goed?

Marko geeft in gesprek met Journal De Montreal de Canadees gelijk: "Ik heb zijn commentaar niet gehoord. Maar Daniel zou Yuki moeten verslaan bij Racing Bulls. Dit jaar is dat niet het geval. Het tegendeel is waar." De adviseur van Red Bull legt niet zozeer de schuld bij Ricciardo neer, Tsunoda is simpelweg gegroeid: "Yuki is erg veranderd sinds zijn komst naar de F1. Hij heeft zich echt ontwikkeld. Hij is een emotionele coureur en hij weet zijn fouten te beperken. Er was vraag naar hem bij andere teams. Hij is jong en past bij ons. Daarom hebben we zojuist zijn contract met een jaar verlengd."