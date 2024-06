Het opgestookte vuurtje tussen Jacques Villeneuve en Daniel Ricciardo is nog altijd niet gaan liggen. Het tweetal voert al enkele dagen via de media een vete uit en het is de Canadees die nog maar eens reageert op de ferme woorden die de Honey Badger eerder dit weekend tegen hem gebruikte.

Villeneuve was dit weekend actief voor Sky Sports en de Canadees stak gedurende het weekend zijn kritiek op de Australische coureur - die inderdaad voorlopig dit jaar behoorlijk tegenvalt - niet onder stoelen of banken. De voormalig wereldkampioen en zoon van de man waar het circuit van dit weekend naar vernoemd is zei onder meer dat hij niet begrijpt dat Ricciardo nog de kans krijgt omdat de routinier simpelweg niet meer het gewenste niveau heeft om mee te kunnen op dit niveau. Ricciardo sloeg terug op de baan, posteerde zijn bolide op P5 en liep na afloop leeg over de woorden van de thuisheld.

Eat shit

Op zaterdag zei Ricciardo: "Ik hoorde het zojuist. Ik heb het nog niet gelezen, maar er zeker wat mensen die… Ik schenk daar geen aandacht aan, dus 'eat shit'. Top vijf, ik ben het hele weekend al snel. Iets minder dan twee tienden op de pole position, dus dat is erg goed.. Dit jaar stel ik mezelf niet de vraag of ik de snelheid nog heb, het gaat simpelweg om de consistentie en dat heb ik nagelaten. Ik worstel iets meer dan ik had gedacht", zo reageerde Ricciardo op een manier die we eigenlijk zelden van de goedlachse Australiër zien. Op zondag kwam de Honey Badger uiteindelijk als achtste over de streep, een uitstekend resultaat voor de geplaagde Racing Bulls-coureur.

Er luisteren ook kinderen

Toch krijgt hij na afloop nog het één en ander te horen van Villeneuve over zijn woorden in Canada: "Zijn reactie was een beetje persoonlijk en dat terwijl hij een rolmodel is. Net als al deze twintig coureurs, zit je op het allerhoogste niveau. Je moet verantwoordelijk omgaan met je antwoorden, op een professionele manier. Er luisteren kinderen naar je! Je kunt het niet persoonlijk maken", stelt Villeneuve. "Uiteindelijk krijg je kritiek en heb je een dikke huid nodig. Ik ben onder zijn huid gekropen en dat heeft wat opgeleverd voor zijn resultaat. Het is alleen nog niet genoeg, hij moet dit nog veel meer doen. De druk ligt bij hem. Er lag veel druk op hem en dat heeft goed uitgepakt. Nu heeft hij hier meer van nodig."

