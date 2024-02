VIDEO: F1 neemt beslissing over legaliteit Mercedes, Viaplay gaat uitbreiden | GPFans News

De tweede testdag in Bahrein zit erop en het begon gelijk vlammend, voor Sergio Pérez dan in een wat negatieve zin, want bij het vrijgeven van de baan dook hij na drie ronden weer terug de garage in. Gelukkig kon hij vrij snel weer de baan op. Bij Mercedes werden bij Hamilton snel wat onderdelen vervangen, maar hij stond niet zo lang stil als Pérez.