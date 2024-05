VIDEO: Imola past circuit aan, Ferrari wisselt engineer Leclerc | GPFans News

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ook wel het circuit in Imola is op enkele plekken aangepast. Zo zullen er minder uitloopstroken zijn langs de baan, want deze zijn vervangen door grindbakken. Max Verstappen maakte al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de Formule 1, maar sindsdien heeft de FIA de reglementen aangepast. Door deze Verstappen-regel heeft een team nu een speciale vrijstelling moeten aanvragen. De Limburger is zelf geen fan van zijn 'eigen' regel. Bekijk de nieuwe GPFans News Video hieronder.

