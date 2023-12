Ocon viert vakantie met nieuwe vlam Miss Côte d'Azur

Vincent Bruins

Maandag 18 december 2023 10:29 - Laatste update: 10:32

We zitten middenin de winterstop van de Formule 1 en dus wordt er vakantie gevierd. Esteban Ocon ging naar een feestje van een voormalig team toe en hij nam zijn nieuwe partner mee.

De Franse coureur van Alpine heeft een nieuwe liefde in zijn leven gevonden en het gaat daarbij om de Flavy Barla, in 2022 nog verkozen tot Miss Côte d'Azur. De geruchten over een potentiële romantische relatie tussen het tweetal zongen een aantal maandjes geleden al rond, maar inmiddels kunnen we met zekerheid zeggen dat er schot in de zaak is gekomen. De 20-jarige Barla werd namelijk tijdens de testdagen in Abu Dhabi gespot na de seizoensfinale, toen zij in de pitbox van Alpine aanwezig was. Ocon reed die dag de snelste rondetijd. Nu zijn ze samen op vakantie, zo laten ze op Instagram zien.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kalff duidelijk over ontslag De Vries: 'Je moet debutant een jaar de tijd geven'

Feestje in Venetië

Ocon en Barla waren samen bij het feest van Prema Racing om het 40-jarig bestaan van het team te vieren. De Italiaanse formatie vinden we altijd vooraan in de FIA Formule 2, FIA Formule 3, Formule Regional en Formule 4, en ook in het FIA World Endurance Championship worden successen geboekt. Ocon sleepte het Europese Formule 3-kampioenschap binnen met Prema in 2014 en was daarom ook van de partij in Venetië.