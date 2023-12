VIDEO: Verstappen over 'dreamteam' voor Le Mans: ''Heb er al over gesproken met Alonso'' | GPFans News

Redactie

Maandag 4 december 2023 22:07 - Laatste update: 22:08

Het is geen geheim dat Max Verstappen een keer de 24 uur van Le Mans wil doen. De Nederlander is dan wel een drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, maar hij houdt zich vaak ook nog bezig met andere kampioenschappen. Één teamgenoot voor Le Mans heeft hij al uitgekozen: Fernando Alonso.