Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Italië

Dinsdag 29 augustus 2023 14:08

Het Formule 1-spektakel maakt zich op voor ronde vijftien van het wereldkampioenschap dat dit weekend in Italië zal gaan plaatsvinden. Het strijdtoneel is aankomend weekend het circuit in Monza en op de 'temple of speed' zullen de coureurs gaan bepalen wie er met de zege van door gaat.

Max Verstappen reist naar Italië af als onbetwiste nummer één van het kampioenschap met een voorsprong van 138 punten op teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan kwam in Zandvoort uiteindelijk als vierde over de streep en ziet het verschil met nummer drie, Fernando Alonso, slinken tot aan 33 punten. In het constructeurskampioenschap leidt Red Bull Racing en de titel kan de renstal bijna niet meer ontgaan, want Mercedes komt 285 punten tekort op het Oostenrijkse team. Aston Martin zal nog altijd een poging doen om de tweede plek af te pakken van Mercedes, het team van Alonso staat namelijk veertig punten achter.

F1 TV

Het wordt een bomvol weekend in Monza, want niet alleen de Formule 1 komt in actie. Ook de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup zijn aanwezig in Italië. Het levert het volgende schema op:

Donderdag 31 augustus 16:30 uur - 16:55 uur Weekend warm-up Vrijdag 1 september 09:40 uur - 10:25 uur F3 Training Vrijdag 1 september 11:05 uur - 11:50 uur F2 Training Vrijdag 1 september 13:30 uur - 14:30 uur F1 eerste vrije training Vrijdag 1 september 15:05 uur - 15:35 uur F3 kwalificatie Vrijdag 1 september 16:00 uur - 16:30 uur F2 kwalificatie Vrijdag 1 september 17:00 uur - 18:00 uur F1 tweede vrije training Vrijdag 1 september 18:35 uur - 19:20 uur Porsche Supercup training Zaterdag 2 september 09:25 uur - 10:10 uur F3 Sprintrace Zaterdag 2 september 10:50 uur - 11:20 uur Porsche Supercup kwalificatie Zaterdag 2 september 12:30 uur - 13:30 uur F1 derde vrije training Zaterdag 2 september 14:15 uur - 15:05 uur F2 Sprintrace Zaterdag 2 september 15:30 uur - 15:55 uur F1 kwalificatie voorbeschouwing Zaterdag 2 september 16:00 uur - 17:00 uur F1 kwalificatie Zaterdag 2 september 17:00 uur - 17:30 uur F1 kwalificatie nabeschouwing Zondag 3 september 08:15 uur - 09:05 uur F3 hoofdrace Zondag 3 september 09:55 uur - 11:00 uur F2 hoofdrace Zondag 3 september 11:55 uur - 12:30 uur Porsche Supercup race Zondag 3 september 14:00 uur - 14:55 uur Voorbeschouwing race F1 Zondag 3 september 15:00 uur - 17:00 uur Grand Prix van Italië Zondag 3 september 17:00 uur - 17:40 uur Nabeschouwing race F1

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 1 september 13:20 uur F1 eerste vrije training Vrijdag 1 september 14:55 uur F3 kwalificatie Vrijdag 1 september 15:50 uur F2 kwalificatie Vrijdag 1 september 16:50 uur F1 tweede vrije training Vrijdag 1 september 18:05 uur Studio Formule 1: Italië Shakedown Vrijdag 1 september 18:30 uur Porsche Supercup training Zaterdag 2 september 09:30 uur F3 Sprintrace Zaterdag 2 september 11:00 uur Porsche Supercup kwalificatie Zaterdag 2 september 12:20 uur F1 derde vrije training Zaterdag 2 september 14:05 uur F2 Sprintrace Zaterdag 2 september 15:25 uur F1 kwalificatie Zondag 3 september 08:05 uur F3 hoofdrace Zondag 3 september 09:45 uur F2 hoofdrace Zondag 3 september 11:45 uur Porsche Supercup race Zondag 3 september 13:55 uur Grand Prix van Italië

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse schenken. Zo zal op vrijdag het Race Café te zien zijn en op zondag wordt er ook een voor- en nabeschouwing om de Grand Prix van Italië heen gebouwd.

Vrijdag 1 september 22:30 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 2 september 17:00 uur Formule 1: GP van Italië Kwalificatie (samenvatting) Zondag 3 september 14:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 3 september 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Monza nabespreken om 17:26 uur op NPO 1.