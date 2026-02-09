close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Ritorno della mentalità vincente in Ferrari; La Mercedes spaventa i rivali

F1 Oggi: Ritorno della mentalità vincente in Ferrari; La Mercedes spaventa i rivali

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 8° Febbraio 2026 in Formula 1.

Lewis Hamilton F1: Sorride il ritorno della mentalità vincente in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: dice che la nuova Ferrari è "divertente" per la sua lotta al titolo. LEGGI DI PIÙ

Mercedes F1: sarà l'unica responsabile della safety car di Formula 1 nel 2026. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: la Mercedes spaventa i rivali e diventa ogni giorno più veloce. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Latest News

VIDEO: Cadillac annuncia la vettura di Checo per la sua stagione d'esordio in F1
Formula 1

VIDEO: Cadillac annuncia la vettura di Checo per la sua stagione d'esordio in F1

  • 1 ora fa
F1 Ferrari Oggi: Si assicurano un ingaggio chiave; compagno di squadra di Michael Schumacher rivela salute
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Si assicurano un ingaggio chiave; compagno di squadra di Michael Schumacher rivela salute

  • Oggi 01:19
F1 Oggi: Ritorno della mentalità vincente in Ferrari; La Mercedes spaventa i rivali
Formula 1

F1 Oggi: Ritorno della mentalità vincente in Ferrari; La Mercedes spaventa i rivali

  • Oggi 01:02
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes spaventa i rivali; Sarà l'unica responsabile della safety car
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes spaventa i rivali; Sarà l'unica responsabile della safety car

  • Oggi 00:38
L'AVVERTIMENTO di Russell che entusiasma i tifosi di Antonelli
Formula 1

L'AVVERTIMENTO di Russell che entusiasma i tifosi di Antonelli

  • Ieri 19:00
Hamilton esprime uno STRANO giudizio sulla nuova Ferrari
Lewis Hamilton

Hamilton esprime uno STRANO giudizio sulla nuova Ferrari

  • Ieri 18:00
Più notizie

Molto letto

Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

  • 1 febbraio
 Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

  • 4 febbraio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore

Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore

  • 4 febbraio
 La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

  • 1 febbraio
 Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes

Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes

  • 4 febbraio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play