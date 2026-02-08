La Mercedes spaventa i rivali e Antonelli sorride

Mercedes F1 annuncia le novità in vista della stagione 2026, sottolineando che i concorrenti hanno ancora molta strada da fare.

La scorsa settimana, durante la prima sessione di test a Barcellona, il team ha completato oltre 500 giri, posizionandosi ai vertici delle classifiche in due dei tre giorni a disposizione.

L'introduzione del nuovo regolamento per il 2026 aveva generato grande attesa fin dall'inverno, soprattutto perché si riteneva che Mercedes fosse particolarmente preparata per affrontare il cambiamento. Tuttavia, questo dibattito si è interrotto quando tutti i team sono scesi in pista con i loro nuovi monoposto, gettando le basi per una stagione imprevedibile.

Sia Russell che Kimi Antonelli non hanno registrato guasti rilevanti e il tempo di giro di Russell (1:16.445) è stato superato una sola volta da Lewis Hamilton nell'ultima giornata, anche se questi dati necessitano di una conferma esterna. Andrew Shovlin, direttore dell'ingegneria sul campo per Mercedes, ha spiegato che il team continua a migliorare giorno dopo giorno.

"L'affidabilità è stata impressionante. Con tutti i nuovi sistemi, l'auto ha funzionato a meraviglia, permettendoci di seguire il piano quotidiano e addirittura di concludere in anticipo", ha commentato a F1TV. Ha aggiunto che le criticità riscontrate durante il primo giorno hanno mostrato un progresso notevole, traducendosi in una velocità crescente e costante, frutto del grande lavoro svolto a Brixworth e Brackley.

I test di F1 si trasferiscono in Bahrain

Dopo il shakedown privato a Barcellona, Mercedes si prepara per due eventi di prova di tre giorni a Bahrain nel mese di febbraio. Questi test, che prevede la registrazione di tempi ufficiali, saranno decisivi per valutare il reale rendimento di ogni scuderia.

La prima sessione è prevista dall'11 al 13 febbraio e la seconda dall'18 al 20, in un calendario esteso studiato per adattarsi al nuovo regolamento. Mentre a Barcellona tutti sembravano godere di una buona affidabilità, a Bahrain l'obiettivo sarà approfondire l'analisi delle prestazioni.

Shovlin ha sottolineato che, grazie a questi test, il team si concentrerà sull’ottimizzazione del setup della vettura affinché operi nella so-called "finestra ottimale". "Per ogni evento abbiamo fissato obiettivi molto chiari e in queste prove li abbiamo raggiunti. A Bahrain verificheremo in particolare il comportamento del telaio a temperature più elevate e il funzionamento corretto dei nuovi sistemi. L'ultima sessione sarà dedicata alla preparazione integrale della gara, dalla qualificazione al Gran Premio", ha spiegato.

La stagione 2026 inizierà a marzo, con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. Le prime due sessioni di pratica sono programmate per il 6 marzo, mentre il debutto in pista è atteso per sabato e domenica, 8 marzo.

