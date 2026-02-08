Hamilton sorride mentre la mentalità vincente torna in Ferrari

Dopo una stagione 2025 particolarmente difficile per il campione, Hamilton è tornato in pista con l’SF-26 della Ferrari, una vettura che, grazie alle nuove norme, gli offre l’opportunità di riscattare il proprio status. Come si è comportato?

La notizia iniziale è che, in una prova riscaldamento, non emergeva appieno il vero potenziale del bolide. Durante queste sessioni, piloti e squadre si sono concentrati sulla verifica dell’affidabilità del veicolo, del comportamento degli pneumatici e dell’efficienza dei consumi, mettendo temporaneamente da parte la ricerca di tempi record.

Il lato positivo è che Hamilton ne è rimasto notevolmente colpito. Infatti, il pilota e la scuderia hanno eseguito la prima uscita in pista in condizioni umide, completando appena 57 giri. Dopo questa prima prova, Hamilton ha definito la sessione “estremamente impegnativa” ma allo stesso tempo “fruttuosa”, sottolineando che erano solo piccoli dettagli da affinare.

In condizioni di pioggia, Hamilton ha registrato un tempo non ufficiale di 1:32.872, il che ha reso difficile apprezzare pienamente le capacità del nuovo bolide. Successivamente, giovedì, il campione 41enne ha potuto godere di una pista asciutta, sebbene abbia avuto un breve incidente durante un giro. In totale, ha completato 85 giri e, secondo Sky Sports, il suo miglior tempo è stato di 1:18.654.

Ciò che ha avuto un peso maggiore rispetto ai numeri è stato l’approccio di Hamilton, che, sperimentando condizioni simili a quelle di gara, si è dimostrato incredibilmente rilassato e sorridente, evidenziando l’eccezionale chilometraggio realizzato.

“Quando piloti e team partecipano ai test pre-stagione, l’obiettivo principale è accumulare giri; raggiungere 85 è straordinario”, ha commentato, lodando la squadra di Maranello per aver garantito l’affidabilità della vettura. Ha inoltre paragonato queste prove del 2026 a quelle dello scorso anno, definendole “migliori di quanto mai sperimentato in passato.”

Abbiamo sentito che Hamilton ha registrato il tempo più veloce durante la prova riscaldamento a Barcellona?

Nell’ultimo giorno delle sessioni a Barcellona, il nome di Hamilton ha dominato i titoli dopo la pubblicazione dei tempi non ufficiali. È importante sottolineare che questi dati possono variare, poiché Sky aggiornava costantemente le schede dei tempi e dei giri con l’arrivo di nuove informazioni.

Al momento della stesura, sembra che Hamilton abbia ottenuto il miglior tempo della giornata pre-stagione. Sebbene sia difficile trarre conclusioni definitive, dopo alcuni giri con pneumatici morbidi C3, il pilota ha realizzato un tempo di 1:16.348, superando George Russell di appena un decimo di secondo.

Quello che ha colpito maggiormente venerdì, però, è stata l’atteggiamento di Hamilton. In un’intervista conclusiva a Barcellona, il campione si è mostrato molto più ottimista e rilassato rispetto all’immagine che aveva l’anno precedente. Ha definito la settimana “davvero piacevole” e ha elogiato la prestazione della Scuderia, che ha totalizzato 440 giri, superata solo dai 500 di Mercedes.

Hamilton ha spiegato: “Con costanza e senza intoppi, la settimana è trascorsa senza quei momenti critici che potrebbero ripresentarsi nelle prossime settimane. Sono stati giorni davvero solidi.” Con entusiasmo ha aggiunto: “La vettura è decisamente più divertente da guidare; è agile, tende a sovrasterzare e a slittare, ma si riprende rapidamente, rendendo la guida molto più piacevole. Naturalmente, come sempre, continuiamo a lavorare per apportare ulteriori miglioramenti, ma i meeting di squadra sono stati estremamente costruttivi e tutti noi siamo concentrati.”

Sorprendentemente, il pilota ha concluso: “Sento in ogni membro del team una mentalità vincente come mai prima d’ora, ed è estremamente positivo. L’entusiasmo e l’ottimismo sono palpabili, pur riconoscendo il forte rendimento dimostrato dalla Mercedes. È stata una prima settimana solida da cui possiamo solo crescere.”

Ha poi sottolineato l’importanza dello sviluppo continuo: “Il progresso sarà fondamentale. Non lasceremo nulla di intentato e la nostra comunicazione sarà sempre chiara e precisa ad ogni decisione. Tutti daremo il massimo, ed è evidente che quest’anno ognuno arriva con un’energia rinnovata, il che è fantastico.”

