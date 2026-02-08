Hamilton esprime uno STRANO giudizio sulla nuova Ferrari

Lewis Hamilton, sette volte campione, ha definito il nuovo monoposto della Ferrari estremamente divertente da guidare.

Durante la pausa invernale la Scuderia ha lavorato con impegno per mettere a disposizione di Hamilton e del compagno Charles Leclerc vetture affidabili in vista della stagione 2026. Questa nuova fase segna notevoli cambiamenti, sia esterni che interni, in seguito all’introduzione di regolamenti mirati a rendere lo sport più sostenibile e coinvolgente per il pubblico.

A gennaio si sono già svolte le prime prove chiuse, durante le quali gli appassionati hanno potuto ammirare da vicino le nuove proposte, tra cui l’emergente SF-26 di Ferrari.

Le prime impressioni di Hamilton su Ferrari preannunciano buone notizie per il 2026

Nel corso dell’ultimo giorno di test a Barcellona, in cui ha registrato i migliori tempi non ufficiali, Hamilton ha dichiarato a F1.com: “Il monoposto di questa generazione è senza dubbio più divertente da guidare. Risulta un po’ più instabile e agile, con una certa tendenza al sovrasterzo, ma offre un controllo che rende l’esperienza decisamente più piacevole.” Il pilota 41enne ha anche sottolineato come il modello attuale presenti un carico aerodinamico notevolmente ridotto rispetto alle versioni precedenti, accompagnando il tutto con un sorriso inusuale, in netto contrasto con il suo comportamento riservato della stagione 2025.

Dopo una prima stagione condizionata da alti e bassi con la scuderia italiana, i tifosi e gli appassionati britannici attendono con fiducia il ritorno della forma migliore del campione. L’anno scorso si era ipotizzata una possibile ritirata anticipata e modifiche durante la campagna, creando non poche preoccupazioni nell’ambiente del pilota. L’ottimismo che regna nel team per l’inizio del 2026 fa sperare in un forte rilancio per Hamilton, che ambisce a conquistare un storico ottavo titolo con la Ferrari, coronando una carriera di 19 anni in Formula 1.

Quando inizia la stagione 2026 di F1?

Hamilton e Ferrari torneranno in azione a Melbourne, dove si disputerà il Gran Premio d’Australia. La prima gara del campionato è programmata per l’8 marzo alle 15:00 AEDT, equivalente alle 4:00 GMT e alle 23:00 ET. Inoltre, la prima sessione di test preliminari si terrà a Bahrain dall’11 al 13 febbraio, seguita da una seconda fase dal 18 al 20 dello stesso mese.

