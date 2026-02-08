La Mercedes avrà una nuova, UNICA responsabilità in F1

Mercedes sarà l'unico marchio a fornire i veicoli di sicurezza e le ambulanze mediche in Formula 1 nella stagione 2026. Dal 2021 il marchio aveva condiviso questi compiti con Aston Martin, alternandosi di weekend in weekend durante ogni Gran Premio.

Tuttavia, con la scadenza del contratto a fine stagione 2025, Aston Martin ha deciso di non rinnovare la collaborazione, ritirandosi quindi dal ruolo di fornitore ufficiale dei veicoli di sicurezza e del supporto medico.

Di fronte all'incertezza su chi avrebbe preso in carico questa importante funzione, Mercedes ha confermato che, dal 2026, sarà l'esclusivo fornitore delle auto ufficiali di sicurezza e assistenza medica durante tutti i weekend di Gran Premio, compresi gli eventi di prove pre-stagionali a Bahrein. Questa stagione segna anche il 30° anniversario della presenza della Mercedes con il safety car in F1, ricordando che il primo veicolo del marchio fu impiegato al Gran Premio di Francia del 1996.

Christoph Sagemuller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport, ha dichiarato: "La sicurezza è un valore imprescindibile per il nostro marchio e per i nostri prodotti. Dal 1996 forniamo alla FIA l'auto ufficiale di sicurezza e l'assistenza medica in Formula 1. A partire dalla stagione 2026, sui veicoli ufficiali della FIA in F1 tornerà a sfoggiarsi la nostra stella in ogni evento. Con questa decisione continueremo a dare il nostro contributo per garantire la massima sicurezza nella categoria più prestigiosa del motorsport. Per Mercedes-AMG, la Formula 1 non è soltanto una vetrina sportiva, ma il contesto ideale per dimostrare le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza dei nostri veicoli in condizioni estreme."

Chi guida il safety car in F1?

Bernd Maylander è il pilota incaricato della guida del safety car in Formula 1 dal 2000 e, a 54 anni, continua a dare prova del suo valore. Nel 2026 raggiungerà un traguardo storico partecipando al 500° Gran Premio in qualità di pilota ufficiale, una cifra davvero impressionante.

Il tedesco, che ha inoltre gareggiato nelle Deutsche Tourenwagen Masters e conquistato un secondo posto nella sua categoria alle celebri 24 Ore di Le Mans del 1999, continua a essere un pilastro fondamentale per la sicurezza in pista, dimostrando ogni giorno competenza ed esperienza.

