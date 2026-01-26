Alonso fa un passo avanti e chiude un accordo multimilionario con la Mercedes

Alonso ha fatto un passo verso Mercedes.

Il due volte campione del mondo, Fernando Alonso, ha arricchito la sua esclusiva collezione automobilistica aggiungendo un gioiello di rara fattura: il Mercedes CLK GTR, il cui prezzo, secondo le voci di corridoio, sfiora cifre milionarie.

Il pilota spagnolo, noto per esibire con orgoglio la sua raffinata selezione di vetture – fra cui spicca anche una Aston Martin Valiant stimata intorno ai 2,5 milioni di dollari – conferma così il suo forte legame con il celebre marchio tedesco, unendosi al mondo dell’eccellenza tecnica e del design.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Mercedes CLK GTR

La Mercedes CLK GTR si distingue non solo per le prestazioni eccezionali, ma anche per il suo status iconico. Evoluzione del veicolo che permise al marchio tedesco di conquistare la vittoria alle 24 Ore di Le Mans alla fine degli anni Novanta, questo modello ha visto la produzione di pochissimi esemplari, rendendolo uno dei bolidi più rari e ambiti al mondo. Si stima che Alonso abbia speso intorno ai dieci milioni di euro per aggiungere questa pregevole vettura alla sua collezione. Un dettaglio distintivo resta la targa 1414, un omaggio al numero d’uscita leggendario posseduto durante la sua esperienza con Aston Martin.

🏁 Fernando Alonso, coupe versiyonu dünyada sadece 20 adet üretilen Mercedes-Benz CLK GTR aracıyla Monako sokaklarında görüldü. 🏎️pic.twitter.com/NY7z2Iwmyz — Extra Futbol (@extrafutbolcom) January 2, 2026

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato