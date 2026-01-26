Alonso fa un passo avanti e chiude un accordo multimilionario con la Mercedes
Alonso fa un passo avanti e chiude un accordo multimilionario con la Mercedes
Alonso ha fatto un passo verso Mercedes.
Il due volte campione del mondo, Fernando Alonso, ha arricchito la sua esclusiva collezione automobilistica aggiungendo un gioiello di rara fattura: il Mercedes CLK GTR, il cui prezzo, secondo le voci di corridoio, sfiora cifre milionarie.
Il pilota spagnolo, noto per esibire con orgoglio la sua raffinata selezione di vetture – fra cui spicca anche una Aston Martin Valiant stimata intorno ai 2,5 milioni di dollari – conferma così il suo forte legame con il celebre marchio tedesco, unendosi al mondo dell’eccellenza tecnica e del design.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Mercedes CLK GTR
La Mercedes CLK GTR si distingue non solo per le prestazioni eccezionali, ma anche per il suo status iconico. Evoluzione del veicolo che permise al marchio tedesco di conquistare la vittoria alle 24 Ore di Le Mans alla fine degli anni Novanta, questo modello ha visto la produzione di pochissimi esemplari, rendendolo uno dei bolidi più rari e ambiti al mondo. Si stima che Alonso abbia speso intorno ai dieci milioni di euro per aggiungere questa pregevole vettura alla sua collezione. Un dettaglio distintivo resta la targa 1414, un omaggio al numero d’uscita leggendario posseduto durante la sua esperienza con Aston Martin.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Alonso fa un passo avanti e chiude un accordo multimilionario con la Mercedes
- 56 minuti fa
Test F1 2026: il programma di Barcellona e come seguirli in TV
- Oggi 07:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc è vittima di uno incidente; Hamilton rivela l'unica cosa a cui non si abituerà
- Oggi 05:37
F1 Oggi: Mercedes alimentano il blocco contro Christian Horner; Lewis Hamilton escluso dal suo film
- Oggi 05:22
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes elimina una distrazione; Alimentano il blocco contro Christian Horner
- Oggi 05:06
Ecco come la McLaren ha quasi ROVINATO la carriera di Checo in F1
- Oggi 04:05
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio