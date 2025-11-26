close global

A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

F1 Noticias Hoy: Leclerc pone fecha a salida de Ferrari; Antonelli habla del castigo

F1 Noticias Hoy: Leclerc pone fecha a salida de Ferrari; Antonelli habla del castigo

Aloisio Hernández
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 26 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli F1: "En la salida, quizá rodó un poquito antes, mi carro estaba inclinado, me fastidia". ::: LEER MÁS

F1: El Gran Premio de Madrid está en riesgo de cancelación; Imola entraría al rescate. ::: LEER MÁS

CONFIRMADO: Charles Leclerc ya tiene FECHA para definir su SALIDA de Ferrari. ::: LEER MÁS

