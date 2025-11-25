¡El GP de Madrid en peligro!

Carlos Sainz, Fernando Alonso y toda España han recibido terribles noticias por parte de Liberty Media, ya que la Fórmula 1 baraja la posibilidad de cancelar el Gran Premio de Madrid de 2026.

Sainz ha sido el principal promotor de la carrera madrileña, su ciudad de nacimiento, y es uno de los proyectos que más ha apoyado desde un tiempo considerable ya, pero este proyecto en la capital española es visto como la cumbre del automovilismo en el país.

De acuerdo a filtraciones de Liberty Media, empresa propietaria de la Fórmula 1, los retrasos en el proyecto de la pista de Madrid son tan graves que se está considerando una carrera de reserva en el calendario.

Dentro de este plan de emergencia considerado por la categoría reina, el mítico circuito de IMOLA lleva la delantera como la favorita para reemplazar a Madrid en caso de cancelación de la carrera española.

Relacionado: BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position

¿Como terminó el Gran Premio de Las Vegas en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!