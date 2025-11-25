close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: GPFANS x Jorge Fernandez Salas

¡El GP de Madrid en peligro!

¡El GP de Madrid en peligro!

Nazario Assad De León
Credit for photo: GPFANS x Jorge Fernandez Salas

Carlos Sainz, Fernando Alonso y toda España han recibido terribles noticias por parte de Liberty Media, ya que la Fórmula 1 baraja la posibilidad de cancelar el Gran Premio de Madrid de 2026.

Sainz ha sido el principal promotor de la carrera madrileña, su ciudad de nacimiento, y es uno de los proyectos que más ha apoyado desde un tiempo considerable ya, pero este proyecto en la capital española es visto como la cumbre del automovilismo en el país.

De acuerdo a filtraciones de Liberty Media, empresa propietaria de la Fórmula 1, los retrasos en el proyecto de la pista de Madrid son tan graves que se está considerando una carrera de reserva en el calendario.

Dentro de este plan de emergencia considerado por la categoría reina, el mítico circuito de IMOLA lleva la delantera como la favorita para reemplazar a Madrid en caso de cancelación de la carrera española.

Relacionado: BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position

¿Como terminó el Gran Premio de Las Vegas en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

8002 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

OFICIAL: ¡Ferrari hace ANUNCIO de nuevo acuerdo CLAVE para el equipo!
Ferrari

OFICIAL: ¡Ferrari hace ANUNCIO de nuevo acuerdo CLAVE para el equipo!

  • hace 25 minutos
¡El GP de Madrid en peligro!
Formula 1

¡El GP de Madrid en peligro!

  • hace 44 minutos
La gran MISIÓN de Checo en su regreso a la F1 con Cadillac
Cadillac

La gran MISIÓN de Checo en su regreso a la F1 con Cadillac

  • hace 57 minutos
¡Quieren CANCELAR el mayor proyecto de Sainz en la F1!
Formula 1

¡Quieren CANCELAR el mayor proyecto de Sainz en la F1!

  • 1 hour ago
La F1 introduce una NUEVA regla radical para el GP de Qatar que afectará a Colapinto
Formula 1

La F1 introduce una NUEVA regla radical para el GP de Qatar que afectará a Colapinto

  • 2 hours ago
¿Amenaza? Alonso exige cambios DRÁSTICOS a la FIA sobre el GP de Las Vegas
Aston Martin

¿Amenaza? Alonso exige cambios DRÁSTICOS a la FIA sobre el GP de Las Vegas

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x