close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz and Lando Norris

BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position

BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position

Aloisio Hernández
Carlos Sainz and Lando Norris

Carlos Sainz obtuvo un enorme resultado en la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas.

El español se quedó con el mejor tercer tiempo de la sesión, apenas por detrás de Max Verstappen y el poleman Lando Norris. El piloto de McLaren superó al Red Bull por 0.323 segundos para llevarse la primera posición de salida.

Detrás quedó George Russell y Oscar Piastri, este último perjudicado por una bandera amarilla en los últimos instantes de la Q3. El resto del Top 10 quedó con Liam Lawson en P6, seguido por Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc y Pierre Gasly.

En la Q2 no hubo salidas sorprendentes, puesto que la situación con la temperatura de la pista mejoró y fueron eliminados Franco Colapinto, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Lance Stroll y Nico Hulkenberg.

Lewis Hamilton fue perjudicado por un choque de Oliver Bearman en los minutos finales de la primera ronda de eliminación en la qualy. Por lo tanto, no pudo terminar su vuelta y quedó en el fondo de la tabla de tiempos. Junto a Lewis quedaron eliminados Kimi Antonelli, Alex Albon, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoleto.

GP de Las Vegas 2025: Clasificación

Posición Piloto
1Lando Norris
2Max Verstappen
3Carlos Sainz
4George Russell
5Oscar Piastri
6Liam Lawson
7Fernando Alonso
8Isack Hadjar
9Charles Leclerc
10Pierre Gasly
11Nico Hulkenberg
12Lance Stroll
13Esteban Ocon
14Oliver Bearman
15Franco Colapinto
16Alexander Albon
17Kimi Antonelli
18Gabriel Bortoleto
19Yuki Tsunoda
20Lewis Hamilton

Relacionado: ¡HUMILLANTE resultado de Lewis Hamilton en la qualy del GP de Las Vegas!

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Las Vegas?

Franco Colapinto aprovechó las terribles condiciones durante la FP3 del GP de Las Vegas y terminó por delante de los dos pilotos de McLaren. Lando Norris y Oscar Piastri quedaron en el fondo de la tabla de tiempos luego de que las condiciones climatológicas no les permitieron mejorar sus registros al final de la tanda.

George Russell se quedó con el mejor tiempo de la sesión gracias a una vuelta en 1:34.054 segundos, superando por 0.227 a Max Verstappen. Detrás llegó Alex Albon, seguido por Isack Hadjar y Lewis Hamilton.

El resto del Top 10 incluyó a Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso y Pierre Gasly. Carlos Sainz terminó 12°, con Charles Leclerc en 15° entre los pilotos destacados fuera de los primeros diez del comienzo del viernes en el Gran Premio de Las Vegas.

GP de Las Vegas 2025: FP3

Posición Piloto
1George Russell
2Max Verstappen
3Alexander Albon
4Isack Hadjar
5Lewis Hamilton
6Kimi Antonelli
7Liam Lawson
8Lance Stroll
9Fernando Alonso
10Pierre Gasly
11Oliver Bearman
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Esteban Ocon
15Charles Leclerc
16Franco Colapinto
17Nico Hulkenberg
18Yuki Tsunoda
19Oscar Piastri
20Lando Norris

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

7518 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position
GP de Las Vegas

BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position

  • hace 27 minutos
Colapinto VENCE a los McLaren; Alonso, P9 en TERRIBLE FP3 del GP de Las Vegas
GP de Las Vegas

Colapinto VENCE a los McLaren; Alonso, P9 en TERRIBLE FP3 del GP de Las Vegas

  • Hoy 02:30
¡HUMILLANTE resultado de Lewis Hamilton en la qualy del GP de Las Vegas!
Ferrari

¡HUMILLANTE resultado de Lewis Hamilton en la qualy del GP de Las Vegas!

  • 1 hour ago
Checo Pérez recibe LA PEOR NOTICIA posible por culpa de Franco Colapinto
Cadillac

Checo Pérez recibe LA PEOR NOTICIA posible por culpa de Franco Colapinto

  • Hoy 00:00
ESCÁNDALO: La verdad del FICHAJE de Franco Colapinto con Red Bull
Alpine

ESCÁNDALO: La verdad del FICHAJE de Franco Colapinto con Red Bull

  • Hoy 01:00
Lewis Hamilton FINALMENTE responde si se ARREPIENTE de fichar por Ferrari
Ferrari

Lewis Hamilton FINALMENTE responde si se ARREPIENTE de fichar por Ferrari

  • Ayer 22:13
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
4.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x