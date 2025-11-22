Carlos Sainz obtuvo un enorme resultado en la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas.

El español se quedó con el mejor tercer tiempo de la sesión, apenas por detrás de Max Verstappen y el poleman Lando Norris. El piloto de McLaren superó al Red Bull por 0.323 segundos para llevarse la primera posición de salida.

Detrás quedó George Russell y Oscar Piastri, este último perjudicado por una bandera amarilla en los últimos instantes de la Q3. El resto del Top 10 quedó con Liam Lawson en P6, seguido por Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc y Pierre Gasly.

En la Q2 no hubo salidas sorprendentes, puesto que la situación con la temperatura de la pista mejoró y fueron eliminados Franco Colapinto, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Lance Stroll y Nico Hulkenberg.

Lewis Hamilton fue perjudicado por un choque de Oliver Bearman en los minutos finales de la primera ronda de eliminación en la qualy. Por lo tanto, no pudo terminar su vuelta y quedó en el fondo de la tabla de tiempos. Junto a Lewis quedaron eliminados Kimi Antonelli, Alex Albon, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoleto.

GP de Las Vegas 2025: Clasificación

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Max Verstappen 3 Carlos Sainz 4 George Russell 5 Oscar Piastri 6 Liam Lawson 7 Fernando Alonso 8 Isack Hadjar 9 Charles Leclerc 10 Pierre Gasly 11 Nico Hulkenberg 12 Lance Stroll 13 Esteban Ocon 14 Oliver Bearman 15 Franco Colapinto 16 Alexander Albon 17 Kimi Antonelli 18 Gabriel Bortoleto 19 Yuki Tsunoda 20 Lewis Hamilton

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Las Vegas?

Franco Colapinto aprovechó las terribles condiciones durante la FP3 del GP de Las Vegas y terminó por delante de los dos pilotos de McLaren. Lando Norris y Oscar Piastri quedaron en el fondo de la tabla de tiempos luego de que las condiciones climatológicas no les permitieron mejorar sus registros al final de la tanda.

George Russell se quedó con el mejor tiempo de la sesión gracias a una vuelta en 1:34.054 segundos, superando por 0.227 a Max Verstappen. Detrás llegó Alex Albon, seguido por Isack Hadjar y Lewis Hamilton.

El resto del Top 10 incluyó a Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso y Pierre Gasly. Carlos Sainz terminó 12°, con Charles Leclerc en 15° entre los pilotos destacados fuera de los primeros diez del comienzo del viernes en el Gran Premio de Las Vegas.

GP de Las Vegas 2025: FP3

Posición Piloto 1 George Russell 2 Max Verstappen 3 Alexander Albon 4 Isack Hadjar 5 Lewis Hamilton 6 Kimi Antonelli 7 Liam Lawson 8 Lance Stroll 9 Fernando Alonso 10 Pierre Gasly 11 Oliver Bearman 12 Carlos Sainz 13 Gabriel Bortoleto 14 Esteban Ocon 15 Charles Leclerc 16 Franco Colapinto 17 Nico Hulkenberg 18 Yuki Tsunoda 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris

