Lewis Hamilton sufrió un humillante resultado en la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas.

El siete veces campeón del mundo fue perjudicado por un choque de Oliver Bearman en los minutos finales de la primera ronda de eliminación en la qualy. Por lo tanto, no pudo terminar su vuelta y quedó en el fondo de la tabla de tiempos.

Un resultado decepcionante más en una temporada que ha estado llena de fracasos para el corredor británico. Junto a Lewis quedaron eliminados Kimi Antonelli, Alex Albon, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoleto.

