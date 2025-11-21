Carlos Sainz logró vencer a los dos McLaren en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas.

La primera posición se la quedó Charles Leclerc gracias a su vuelta en 1:34.802 segundos, superando por 0.166 a Alex Albon. Detrás quedaron Yuki Tsunoda, Max Verstappen y Carlos Sainz.

El español quedó por delante de Lando Norris, Isack Hadjar, Oscar Piastri, George Russell y Kimi Antonelli. Lewis Hamilton quedó en 11° fuera del Top 10, con Fernando Alonso en 14° y Franco Colapinto al fondo.

GP de Las Vegas 2025: FP1

Posición Piloto 1 Charles Leclerc 2 Alexander Albon 3 Yuki Tsunoda 4 Max Verstappen 5 Carlos Sainz 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Oscar Piastri 9 George Russell 10 Kimi Antonelli 11 Lewis Hamilton 12 Pierre Gasly 13 Liam Lawson 14 Fernando Alonso 15 Lance Stroll 16 Oliver Bearman 17 Esteban Ocon 18 Nico Hulkenberg 19 Gabriel Bortoleto 20 Franco Colapinto

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

