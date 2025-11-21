Sainz VENCE a los McLaren; Leclerc, la sorpresa de la FP1 del GP de Las Vegas
Sainz VENCE a los McLaren; Leclerc, la sorpresa de la FP1 del GP de Las Vegas
Carlos Sainz logró vencer a los dos McLaren en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas.
La primera posición se la quedó Charles Leclerc gracias a su vuelta en 1:34.802 segundos, superando por 0.166 a Alex Albon. Detrás quedaron Yuki Tsunoda, Max Verstappen y Carlos Sainz.
El español quedó por delante de Lando Norris, Isack Hadjar, Oscar Piastri, George Russell y Kimi Antonelli. Lewis Hamilton quedó en 11° fuera del Top 10, con Fernando Alonso en 14° y Franco Colapinto al fondo.
GP de Las Vegas 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Charles Leclerc
|2
|Alexander Albon
|3
|Yuki Tsunoda
|4
|Max Verstappen
|5
|Carlos Sainz
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Oscar Piastri
|9
|George Russell
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Lewis Hamilton
|12
|Pierre Gasly
|13
|Liam Lawson
|14
|Fernando Alonso
|15
|Lance Stroll
|16
|Oliver Bearman
|17
|Esteban Ocon
|18
|Nico Hulkenberg
|19
|Gabriel Bortoleto
|20
|Franco Colapinto
Relacionado: OFICIAL: Lewis Hamilton hace ESPECTACULAR anuncio para Las Vegas
¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?
Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.
Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.
En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.
Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Sainz VENCE a los McLaren; Leclerc, la sorpresa de la FP1 del GP de Las Vegas
- 2 hours ago
Alonso y Hamilton levantan ALTAS PREOCUPACIONES por el GP de Las Vegas
- Hoy 00:00
F1 Hoy: Sainz inicia guerra contra la FIA; Colapinto es atacado por Stroll
- Ayer 23:00
Cadillac y Checo eclipsan a toda la F1 en el GP de Las Vegas
- Ayer 22:00
Alonso y las COMPLICADAS posibilidades para el GP de Las Vegas
- Ayer 21:00
¡Sainz inicia nueva GUERRA contra la FIA!
- Ayer 20:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre